«Эта ситуация мне хорошо знакома»: Алсу рассказала о песне «Чужая»

Во время живого выступления в студии «Авторадио» Алсу рассказала ведущим шоу «Мурзилки Live», что новая песня по-настоящему близка и понятна ей, как и любой женщине.



Алсу представила трек «Чужая» на «Авторадио»

«Ситуация, когда становишься чужой, мне хорошо знакома. Главное – найти себя родненькую и вернуть в родную гавань, – заявила Алсу. – Мы, женщины, более эмоциональны, более подвержены желанию отдать всю себя, весь мир подарить. Поэтому важно в какой-то момент задуматься: а правильно ли я все делаю? Главное – вовремя вырваться из того, что делает тебе плохо. Эта песня о том, как мы иногда становимся чужими сами для себя».

«Чужая» нашла живой отклик у женской аудитории. Многие девушки узнавали в песне себя и признавались в этом Алсу.

«Мне многие писали в комментариях, делились мыслями о том, что, действительно, в токсичных отношениях мы совершаем поступки, о которых потом думаем: «Как я могла на такое пойти? Как я позволила с собой так поступить? Это же вообще не я», – поделилась певица.

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Песня по-настоящему близка самой певице

Именно это ощущение – потери себя в отношениях – стало главной темой и песни, и клипа. Особое настроение клипу придало участие Константина Крюкова, отметила Алсу.

«Костя просто гениально сыграл свою роль. Он очень помог мне, потому что все-таки он профессиональный актер. И еще наши дочки с первого класса учились вместе, сидели за одной партой, были прямо-таки лучшими подружками с пяти лет, поэтому нам было, о чем поговорить», – рассказала певица.



К осени Алсу готовит новую концертную программу

В последнее время Алсу активизировала концертную деятельность. «Работаю не покладая рук», – призналась она. Певица гордится своей программой с симфоническим оркестром, с которой несколько раз выступала в Москве и продолжает гастролировать. В ближайших планах – концерт в Калининграде. Но уже к 22 ноябрю будет готова новая программа, которую артистка представит в КЗ «Москва».