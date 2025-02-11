Алсу раскрыла секрет: В планах дуэт с Джиганом!

«В этом году я хочу удивлять!» – заявила Алсу в студии шоу «Мурзилки Live». На живом концерте в эфире «Авторадио» она исполнила такие яркие композиции, как «Все равно», «Вчера», «Зимний сон», любимую песню своего сынишки Рафаэля «Первый снег» и новинку 2024 года «Я учусь не бояться».



Алсу обещает удивить поклонников

Ведущие «Авторадио» вспомнили шикарный дуэт еще совсем юной Алсу с испанским певцом Энрике Иглесиасом и попросили рассказать о новых интересных коллабах, которыми поп-звезда планирует удивить в ближайшее время.

«Вам все секретики рассекретить? Хорошо, могу сказать, что в планах дуэт с Джиганом. Это будет максимально неожиданная коллаборация», – заинтриговала певица.

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Певица готовит неожиданную коллаборацию

Алсу пообещала, что в этом году будут и другие интересные дуэты, песни и концерты. Если ранее она придерживалась правила «лучше меньше, да лучше», то теперь изменила свое отношение к выступлениям и будет активнее гастролировать по всей России, несмотря на все перелеты и недосыпы. 18 февраля певица выступит с симфоническим оркестром в Москве в Доме музыки, 9 марта даст концерт в Нижнем Новгороде, а 8 апреля она ждет поклонников своего голоса в Санкт-Петербурге.

«У меня нет такого чеса, то есть не по 20 концертов в месяц, все-таки. Я пока что привыкаю к новому режиму и новому образу жизни. От самого концерта, конечно, я получаю огромное удовольствие. Это обмен энергией со зрителем, который меня ждал и соскучился. Мне безумно приятно, что столько лет прошло, и я по-прежнему востребована, меня ждут и любят. Это большое счастье для артиста», – поделилась Алсу.