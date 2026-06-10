Uma2rman. Как появились песни про Уму Турман и девушку Прасковья из Подмосковья?

«Ждут его дома всегда Его папины дочки», - поет со сцены Гоша Куценко со своими дочками – Евгенией и Светланой. И эта песня из одноименного сериала, как и многие другие песни группы Uma2rman - про самих музыкантов. У братьев Кристовских на двоих 13 детей – шесть у Владимира и семь у Сергея. У Сергея – две дочки, а у Владимира – пять. И татуировки на его руке набиты по рисункам его девочек.



Uma2rman и Гоша Куценко со своими дочками

Братья всегда жили дружно и весело, даже придумали свою игру в мяч – стукобол. Непременным условием игры было наличие окна на площадке за спиной у одного из игроков.



Uma2rman

Кристовским есть, о чем рассказать зрителям. Владимир, например, работал ночным санитаром в морге, а Сергей после завода шампанских вин устроился в детский сад.



Uma2rman

«Нам нравится сам процесс, как мы движемся. Конечной цели движения к счастью нет. Для самурая важен сам путь!» - Владимир Кристовский, Uma2rman.

Как родилась песня про Уму Турман? Как появилась девушка Прасковья из Подмосковья? И почему старый баркас превратился во фрегат с парусами?



Uma2rman на шоу «ДО РЕ»

Группа Dabro, Гоша Куценко с дочками, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Гарик Burito, Звонкий, Сергей Трофимов в студии программы «ДО РЕ» с хитами Uma2rman. Лучшую песню выпуска выбирают зрители.



Uma2rman и все участники шоу

14 июня в 19:00 на Первом канале.