Грейси Абрамс выпустила альбом «Daughter from Hell»

«Daughter from Hell» — третий студийный альбом Грейси Абрамс, он является продолжением её второго студийного альбома «The Secret of Us».

Альбом записан при участии лидера Mumford & Sons Маркуса Мамфорда, также над записью работали давние соавторы певицы — продюсер Аарон Десснер, инженер Белла Бласко, а на отдельных треках Джастин Вернон, Брайс Десснер и Дэн Найгро.



Gracie Abrams

Абрамс говорит о пластинке как о самой любимой музыке, что она когда-либо создавала, и признаётся, что была «более чем готова, чтобы она принадлежала всем остальным».

«Каждый такой альбом — капсула времени, снимок того, где я в этот период жизни. И сейчас он ощущается предельно моим», — признается Грэйси Абрамс.