Перенесшая инсульт солистка «Города 312» Ая готовит сольный альбом

Сейчас певица Ая (настоящее имя — Светлана Назаренко) проходит длительную реабилитацию после перенесенного инсульта. Тем не менее артистка продолжает работать над новой музыкой. О сольном проекте Светланы рассказали ее коллеги по группе «Город 312».



Ая

Работа над сольным альбомом началась задолго до болезни исполнительницы, а материал для альбома Ая собирала постепенно и в одиночку.

«Лет пять или шесть она уже его делает», — уточнили музыканты в беседе с Пятым каналом.

По словам участников «Города 312», всё это время певица занималась записью параллельно с основной деятельностью в группе. Изначально Назаренко хотела, чтобы сольная пластинка звучала обособленно от узнаваемого стиля коллектива, и на первых порах даже старалась дистанцироваться от привычной для группы манеры письма.

Однако с каждой новой записанной песней становилось понятнее, что фирменное звучание «Города 312» всё равно проступает сквозь сольный материал Аи.

«Да всё равно „Город" получается», — процитировали музыканты слова певицы.

Женский взгляд на происходящее стал для Светланы принципиальным моментом при работе над текстами. Обычно авторы «Города 312» строят песни так, чтобы их мог исполнить как мужчина, так и женщина, без выраженной гендерной окраски.

Но для сольного альбома Ая настаивала на другом подходе.

«Светка всегда хотела больше женского [взгляда] показать», — рассказали коллеги о ее позиции.

В основу альбома легла тема пережитого Светланой опыта. «Это поет женщина, которая многое повидала», — так участники группы описали эмоциональный посыл будущей работы коллеги. Музыканты «Города 312» добавили, что среди сольных композиций Аи окажется немало серьезных и не самых простых по звучанию песен. Сейчас Ая не может участвовать полноценно в концертной деятельности группы, но стала изредка выходить на сцену для исполнения одной песни совместно с нынешней солисткой коллектива.