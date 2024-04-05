«Город 312» выпустил «Радость» сразу с двумя солистками

Напомним, что в марте этого года новой солисткой «Города 312» стала участница музыкального шоу «Голос» Диана Макарова. Прежняя солистка группы Ая переболела коронавирусом, который дал серьезные осложнения на связки, и восстановление голоса займет еще какое-то время. Поэтому коллективно было принято решение найти человека, который сможет достойно представлять «Город 312», пока Ая проходит все необходимые процедуры для восстановления.

«Вокал для песни «Радость» я успела записать до моих проблем со связками. Слушаю сейчас и думаю: надо мечтать восстановиться быстрее. Скучаю по работе, по нашим слушателям. Ещё раз скажу «спасибо» Диане за поддержку и быстрое освоение нашего непростого материала», - призналась Ая в соцсетях.

«На идею для этой песни нас натолкнул фильм «Полианна». Всем рекомендуем к просмотру!», - рассказала гитаристка группы Мария Притула.



Город 312 в новом составе

Диана Макарова призналась, что работа над «Радостью» помогла ей влиться в коллектив.

«Лично для меня этот дуэт стал началом чего-то нового и светлого. Работая над этой песней, я ближе познакомилась с каждым участником «Города 312». Ая стала для меня наставником и учителем, работу которой можно услышать в нашем дуэте!», - говорит Диана Макарова.

«Какими бы не были ситуации в нашей жизни, у каждого человека есть выбор, как проходить трудности… Мы твёрдо решили для себя - не падать духом. Мир в сердце, радость, взаимоподдержка побеждают всякую болезнь и проблему. Такой взгляд на жизнь спасал нас на протяжении долгих лет. Если ты проходишь пустыню на своём пути, не замыкайся в проблеме, доверься Богу, Он всегда даст тебе выход. Пошлёт человека или ангела…», - считает клавишник Дмитрий Притула.