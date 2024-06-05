Звонкий вспомнил первый успех и представил неожиданный фит

4 июня «Авторадио» собрало исполнителей топовых хитов в студии шоу «Мурзилки Live» на марафоне в честь второго в году суперфинала проекта «Много денег на Авторадио. Отличный сезон». Burito, «Город 312», «Непара», Дмитрий Маликов, Звонкий, Ева Польна пели вживую свои песни и помогали ведущим дарить слушателям отличное настроение и призы.

В кулуарах радиостанции Звонкий вспомнил, общаясь с журналистами, что почувствовал, когда его трек впервые прозвучал в радиоэфире.

«Это была песня «Двое», год 2017-й или, может быть, чуть пораньше. Прикольное, непривычное ощущение, когда где-то у кого-то в такси, например, играет твоя песня, и не ты ее включил, просто она где-то там звучит. Это очень приятно», – рассказал Звонкий.

В тот момент у него появилось чувство, что наступил какой-то новый этап в карьере. Путь к успеху был долгим, признался Звонкий.

«У меня такой долгий музыкальный путь. Сначала у меня была группа, и мы двигались по-своему. Потом, когда группа распалась, я уже как сольный артист продвигался достаточно долго. Ну, лет 15, наверное, как минимум. Пытался отправлять песни на радио, на конкурсы в какие-то продюсерские центры отправлял. То есть все время это делал, но как-то безуспешно. А потом все закрутилось, и случай подвернулся», – говорит артист.



Звонкий вспомнил о первой ротации на радио

На марафоне «Авторадио» Звонкий представил неожиданный фит с певицей Асией. Совместный трек будет называться «Летим».

«Это такой гитарный позитивный трек, возможно, чуть-чуть не совсем в свойственной для меня манере. Он очень прикольный, там классно сочетаются голоса. Голос Асии отлично вписался в трек. Это нужно услышать. Это такая летняя, солнечная работа», – отметил Звонкий.

Дуэт сложился по его инициативе, сообщил музыкант. Он сам написал Асие, потому что ему понравился тембр певицы и показалось, что именно к этой песне подойдет ее голос.

«У меня есть несколько песен, которые я теоретически задумываю под дуэты. Я могу кому-то их показывать. С Асией у нас все получилось, мы достаточно быстро сделали песню. Релиз 7 июня, остались буквально считанные дни», – добавил артист.



Burito отпраздновал на марафоне день рождения

У каждого участника марафона был приготовлен свой сюрприз. Артисты рассказывали о новых песнях, альбомах, концертах. Группа «Город 312» представила новую солистку – Диану Макарову, которая сменила Аю (Светлану Назаренко). Burito вообще отметил в прямом эфире свой день рождения. Музыкант признался, что ему частенько приходится давать концерты в личный праздник.



Группа «Город 312» представила новую солистку Диану Макарову

Спеть и принести кому-то удачу своей музыкой – это отличная идея, считают артисты, особенно если удача такая крутая. В ходе марафона радиостанция подарила одному из своих слушателей автомобиль – отечественный кроссовер «Москвич 3».