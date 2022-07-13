Мари Краймбрери: У самой пробежали мурашки по коже!

Unplugged-выступления начались после того, как отгремели основные активности: спортивные состязания, игры, купания в бассейне и другие развлечения, которые проходили при участии популярный ведущих Радио Energy - неугомонных «JOYстиков» Богдана Кантемирова и Роман Миронова, а также ведущих«Саймон-шоу» Саши Маслаковой и колоритного афророссиянина Саймона. Последний и прокомментировал уникальный формат концерта:

«На Energy Weekend мы дарим нереальный концерт, уникальность которого в акустическом формате. Здесь такие версии хитов, которые вы ни разу не слышали. Звезды поют под гитару, и никакой фонограммы – полное живаго!»

На сцену с акустическими версиями своих хитов вышли лидеры чартов последних лет – Фейгин, AMCHI, Звонкий, Mary Gu, Ваня Дмитриенко и Мари Краймбрери. Звездные гости с удовольствием зажигали на сцене и общались со зрителями. Своими впечатлениями поделилась Мари Краймбрери:

«Даже не ожидала, что получится вызвать такой заряд эмоций с помощью акустики – у самой пробежали мурашки по коже. Очень благодарна невероятной реакции зрителей на выступление. Мне вообще безумно нравится петь под акустику, поэтому спасибо за такую возможность. В современном мире, где все борются за туц-туц-туц, вы приглашаете артистов и просите спеть их под гитару, под клавиши, под саксофон. Поверьте, для любого артиста, который любит свои песни, это большая возможность показать текст с другой стороны, когда нет аранжировки, ты просто наслаждаешься тем, что передаешь свои мысли и эмоции».



Мари Краймбрери

Для Вани Дмитриенко это уже не первый опыт выступления под акустику, поэтому на фестиваль он пришел с удовольствием и со своей гитарой:

«Я очень люблю делать все акустическое, потому что у меня огромная любовь к гитаре, к натуральному звуку, к уличным большим звучаниям. И я безусловно очень рад быть на Energy Weekend».









Ваня Дмитриенко

Все как будто перенеслись на курорт, ближе к морю. Так Звонкий оценил не только акустику, но и всю организацию фестиваля.

«Сегодня у нас какой-то карибский стиль, а точнее, ямайский – я же пел регги».



Mary Gu

А Mary Gu, наоборот, почувствовала себя как дома, в кругу самых близких людей, будто оказалась у бабушки на даче, и все родные и знакомые собрались послушать ее песни и даже растрогалась.

Под финал акустического концерта над яхт-клубом пронеслась гроза, которая не помешала зрителям и артистам наслаждаться музыкой на крытой площадке. Летний дождь не остудил атмосферы, только добавил празднику свежести и еще больше ярких впечатлений.