Исследование: российские хиты лидируют в летних радиочартах

Они заняли 75% позиций в ТОП-20 артистов — это 15 из 20 мест — и обогнали зарубежных коллег в 3,3 раза по суммарному количеству проигрываний композиций.

Исследование представляет комплексную аналитику музыкальных трендов в радиоэфире с 1 июня по 31 августа 2025 года и охватывает более 3000 радиопотоков по всей России, поэтому показывает объективную картину предпочтений аудитории. Результаты очевидны: в этом году радиослушатели предпочитают российскую музыку западной. Единственным зарубежным прорывом стала композиция Inna «I’ll Be Waiting»: трек поднялся с 37-го на первое место, удерживая лидерство до конца августа. В общем зачёте российские артисты вырвались вперёд и доминируют по интенсивности ротации.

Среди 18 премьер сезона в Топ-100 значительную часть составили именно российские композиции. Настоящим хитом лета стала новая песня «Шёлк» Вани Дмитриенко. Она продемонстрировала самый быстрый взлёт в чартах. Стремительно поднимаются по строчкам вверх и другие российские новинки: «Ночи напролёт» от PIZZA и Dose, «Иногда» группы «Моя Мишель», «Иордан» от Mona и «Гудбай» певицы Zivert. Zivert также стала абсолютным лидером по количеству эфирного времени — 8,7% от общего числа проигрываний. На втором месте оказался Дима Билан — 6,9%, а на третьем Мари Краймбрери — 6,87% эфирного времени. В то же время зарубежные хиты, популярные ещё в начале лета, к августу стали уже менее актуальными: песня Tate McRae «Sports Car» опустилась с 3-го на 16-е место, Neiked также сдает позиции.



Zivert стала абсолютным лидером по количеству эфирного времени на радио

В Топ-10 вошли три российские композиции: «Всё прошло» Мари Краймбрери заняла 5-е место, «Один процент» Zivert — 7-е, а «Преданный бывший» Anna Asti — 9-е. В Топ-20 оказались песня Lyriq «Обними», коллаборация Pizza и Dose «Ночи напролёт» и «Моя Мишель» с композицией «Иногда». В Топ-20 исполнителей также попали Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Мот, Звонкий, «Градусы», Юлия Савичева, Filatov & Karas, Artik & Asti. Самой прослушиваемой остается поп-музыка — это 58 из 100 песен, на втором месте — танцевальная электроника (39 из 100 песен).

Российские хиты активно слушали в разное время суток: «Всё прошло» Мари Краймбрери чаще всего звучала днём, а трек «Один процент» Zivert — утром. И хотя соотношение российских и зарубежных композиций в рейтинге Топ-100 составляет 36% к 64%, интенсивность ротации первых значительно выше. Это также говорит об их востребованности. Поддержка отечественного контента слушателями и радиостанциями стала устойчивым трендом. Наши артисты создают качественный продукт, способный конкурировать с лучшими мировыми хитами, а появление новых имен на радио открывает дополнительные возможности для развития российской музыкальной индустрии и укрепления позиций российских исполнителей на медиарынке.

SonicScout PRO — это платформа для мониторинга и анализа аудио- и видеоконтента, созданная Лабораторией IPChain при участии компании Формакс. SonicScout PRO фиксирует и анализирует музыку, рекламу, речь и оформление эфира в режиме реального времени, используя алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения более чем с 200 приемников сигнала по всей России. Система обеспечивает точное распознавание музыкальных произведений и рекламных роликов, а также транскрибацию медиафайлов с высоким уровнем детализации — определяет спикеров, восстанавливает пунктуацию, выделяет ключевые сущности, включая возможность перевода на иностранные языки.