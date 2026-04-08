Лариса Рубальская стала Народным артистом России

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации; документ № 231 датирован 8 апреля.



Лариса Рубальская и певец Александр Еловских

«Присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Рубальской Ларисе Алексеевне — поэту-песеннику, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — говорится в тексте указа.

Напомним, что Рубальская выпустила порядка двадцати поэтических сборников, последний — «Ты был мечтою моей хрустальною» — вышел в 2024 году. На счету 80-летней автора-песенника сотни композиций, среди которых «Угонщица» (для Ирины Аллегровой), «Виноват я, виноват» (для Филиппа Киркорова), «Напрасные слова» (для Александра Малинина), «Свет в твоем окне» (для Алсу), «Билет на Копенгаген» (для Александра Буйнова) и многие другие.

В сентябре прошлого года в Москве и Санкт-Петербурге состоялись юбилейные творческие вечера Ларисы Рубальской.