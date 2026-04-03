«Слот» нашел и перезаписал «Третий глаз» 20-летней давности

Композиция была написана ещё в 2006 году, но увидела свет только сейчас, благодаря счастливой случайности.

Как рассказал Кэш, у музыкантов вышли из строя два жёстких диска. После покупки нового они начали разбирать старые архивы и на одном из них обнаружили демо-запись, датированную 2006 годом.



Слот

«Возникла идея доделать её, и, о удача! У ID нашёлся и открылся старый проект. Большая часть инструментов звучат не просто «как тогда» — они и были записаны тогда. Максимально сохранили аутентику процесса, как это делалось в 2006-м, и теперь мы готовы отправить вас вперёд в прошлое, ровно на 20 лет!»