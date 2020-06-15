«Слот» перезаписал свои лучшие песни на карантине

Некоторые из новых версий уже можно услышать и увидеть, ведь музыканты выложили в социальных сетях видеоверсии нескольких песен. На них участники группы вживую исполняют музыкальные партии, каждый в своей собственной домашней студии.

Первым таким синглом стал трек «Если». Его выпуск состоялся в самый разгар пандемии в России, когда многие врачи сутками работали в тяжелейших условиях. Музыканты решили поддержать медицинских работников, посвятив им строчки «Если не ты, то кто…». Видео собрало почти миллион просмотров во ВКонтакте, а также попало в ротацию на музыкальные телеканалы и телеканал «Дождь».



«Ин да хаос. Re-Play»

Предзаказ альбома «Ин да хаос. Re-play» альбома стартовал 8 июня, а релиз состоится уже 19 июня. Вслед за аудиоальбомом «Слот» планируют представить отдельное видео на каждый из треков пластинки.

Трек-лист: 1. 2 войны (2020 Re-play) 2. Хаос (2020 Re-play) 3. Кукла вуду (2020 Re-play) 4. Если (2020 Re-play) 5. Trinity (2020 Re-play) 6. Альфа Ромео + Бета Джульетта (2020 Re-play) 7. Нет (2020 Re-play) 8. Вселенная (2020 Re-play) 9. Страх и агрессия (2020 Re-play) 10. Система (2020 Re-play) 11. День закрытых дверей (2020 Re-play) 12. На Марс! (2020 Re-play) 13. Круги на воде (2020 Re-play) 14. Бой! (2020 Re-play)

Дария «Нуки» Ставрович: «В условиях карантина такое средство связи с людьми, с которыми мы обычно коммуницируем на наших концертах, единственно возможно. Словно из бункеров во время войны, мы подаём сигналы всем, кто может нас услышать. Эти сигналы мы решили зафиксировать в нашей дискографии. Кстати, в этом релизе присутствует большинство нетленок, которые, благодаря концертной практике, освежили своё звучание, и мы с радостью их записали».

Сергей «ID» Боголюбский: «За время своего существования песни имеют обыкновение изменяться под воздействием концертной деятельности. Такие изменения создают определённую эволюцию песни, которую мы и захотели донести до слушателя. На мой взгляд, песни с первых альбомов получили вторую жизнь в новом звуке и с новой интонацией, а слушатель уловит новые краски, ранее доступные только на концертах СЛОТ».

Игорь «Кэш» Лобанов: «Альбом стоит послушать даже если абстрагироваться от того, что это дань времени и ситуации. Лично мне было интересно поработать со звуком из дома. И получилось шикарно! Особенно я хотел услышать уже готовый трек «Нет», так как считаю, что на альбоме «Две войны» он совершенно не удался по звуку. И я услышал, и это было круто!»

Никита Муравьев: «Из-за отсутствия концертов было настоящей отдушиной записывать эти треки. Некоторые из новых версий заметно отличаются от хорошо вам знакомых вариантов, а какие-то исполнены близко к оригиналам. Уверен, что нам удалось вдохнуть новую энергию в эти песни».

Василий Горшков: «В этом релизе мы хотели показать две вещи. Первая: даже запершись дома на самоизоляции, на большом расстоянии друг от друга, мы можем творить! И ничто нам не может в этом помешать. И вторая: нашим старым песням можно и нужно было дать второе дыхание. И данная задача легла на меня. Помимо записи барабанов, я взял на себя сведение и мастеринг релиза».