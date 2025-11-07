«Слот» умножил все прошлое на «х10»

Новый альбом «х10» стал десятым в дискографии группы «Слот» и первым с участием вокалистки Дарьи Равдиной. Напомним, что Равдина пришла на смену Дарии Ставрович, ушедшей из группы в апреле 2024 года.

В новом альбоме группы «Слот» одиннадцать треков. Три из них ранее уже публиковались в виде синглов. Остальные песни публикуются впервые.

«С «Инстинкта выживания» прошло четыре года. Мы выдохнули, перегруппировались ещё сильнее вдохнули и выдохнули юбилейный альбом. «F5» уже был, а этот – «х10» – в некотором смысле умножение того альбома на два. Все участники раскрылись по-новому именно на этой пластинке», - говорит Игорь «Кэш» Лобанов.



Слот

«В процессе работы над пластинкой мы пережили весь доступный спектр эмоций. Самое главное, что мы сделали его вместе. Это была непростая задача, но нам удалось осуществить задуманное», - заверяет Дарья Равдина.