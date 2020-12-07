«Слот» дошел до «Стадии гнева»

Новый трек «Стадия гнева» стал предвестником девятого студийного альбома «Слота», релиз которого запланирован на февраль 2021 года. Прошедшим карантинным летом музыканты закрылись в загородном доме, и в течение месяца сочиняли новый материал.
Игорь «Кэш» Лобанов: «Песня создавалась в нашем добровольно-творческом заточении, в загородном доме. Один из редких треков, который после месяца заседаний вышел не только с готовой музыкой, но и почти дописанным текстом. В нём мы препарируем пять психологических стадий принятия тяжёлого события, и наш герой игнорирует торг, депрессию и само принятие, а останавливается на стадии гнева, ибо нефиг!»
Режиссером и оператором «Стадии гнева» выступил Сергей Шубин, также известный, как идейный лидер и вокалист группы Biopsyhoz. Видео заряжено ядерной энергией и придется по вкусу как старым поклонникам группы, так и многим любителям тяжелых альтернативных боевиков.
Кэш: «Наконец-то мы поработали с Сергеем! Сняли одним днём и получили нужный результат, т.е. полный разнос и видео-треш, который как нельзя лучше подчёркивает текстовой замысел».
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