«Слот» дошел до «Стадии гнева»

«Альбом появится за сутки до официальной презентации, так что люди особенно внимательные услышат его до концерта, а супер-внимательные даже успеют выучить некоторые из песен (чего всем желаю). Конечно, немножко страшновато играть новый материал, который практически неизвестен публике. Но, мне кажется, он настолько понятен на каком-то инстинктивном уровне, что, я полагаю, концерт пройдет бодро и весело», - рассказала НСН Нуки.

