«Слот» в деле показал новую солистку Дарью Равдину

Песню «С.М.Г.О.» музыканты назвали репрезентативной — она недвусмысленно дает понять, что коллектив будет жить.

«Теперь я могу официально заявить, что являюсь новой вокалисткой группы. Это судьба и никак иначе. Я не стремилась к этому, и даже в какой-то степени бежала от неё, не допуская даже мысли о таком развитии событий. Но именно сейчас я понимаю, что все — как надо. И ребята, кстати, тоже это чувствуют. Нам по кайфу вместе, и это самое главное. Все и всё на своих местах. Знаю, что меня ждет много испытаний, приключений. Я не идеальна, я — живая, и мне есть чему учиться и куда развиваться. И так будет всю жизнь», - говорит Дарья Равдина.



Дарья Равдина

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«Мы долго мусолили саму Дарью и всю нашу публику, долго не объявляли, что это именно она. Было просто невероятное количество теорий заговора, конспирологических теорий. Народ раскопал все, но мы все равно не объявляли до тех пор, пока все не поняли сами, пока не притерлись и пока не сделали что-то», — сказал основатель и вокалист коллектива Игорь «Кэш» Лобанов.

По словам Игоря Лобанова, новая композиция и клип стали заявлением коллектива, в котором они рассказали о себе и своей деятельности.

«Трек и клип — это зафиксированный момент, в котором мы оказались, наше заявление о том, кто мы есть, что мы будем делать. Мы немного сразу прошлись по хейтерам. К сожалению, сказать «спасибо» нашей публике, которая нас поддержала, в песне сложно, потому что подумают не пойми чего».

В апреле 2024 года состав «Слота» покинула вокалистка Нуки (Дария Ставрович), проработавшая в коллективе 18 лет.