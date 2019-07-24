Кэш из "Слота" рассказал о своей спортивной карьере в юности

Гости рассказали о своей музыкальной карьере и о том, как добиться успеха на YouTube. Эксперты приняли участие в рубрике "Зацени мой трек": прямо в эфире подкаста гости послушали и подробно обсудили творчество молодых музыкальных коллективов: московской рок-группы "Эквилибрис", а также нижегородской панк-группы Lunar Radio.

Игорь Лобанов из группы "Слот" рассказал об успехах своей юношеской спортивной карьеры и о том, как начал играть рок-музыку, о том, как пишет тексты для группы "Ария", об участии своей коллеги Дарии Ставрович в шоу "Голос", а также о том, как помог известному гитаристу Олегу Мишину стать участником группы Catharsis.

Greg Music рассказал, как добиться успеха на YouTube, и о том, как он, обладатель абсолютного слуха, исполняет на своих стримах незнакомую музыку с ходу. Михаил Собин рассказал, как создаёт популярные кавер-версии на знаменитые хиты из видеоигр, а также о годах, проведённых в группе Witchcraft и о ссоре с бывшими коллегами.

В предыдущих выпусках программы гостями подкаста становились участники групп "Кипелов", "Артерия" и "Легион".