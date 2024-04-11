«Слот» продолжит существование без Нуки

«За эти дни мы увидели невероятный всплеск ваших эмоций и это дало нам понять самое главное – для вас, как и для нас, Слот является чем-то сильно значимым. Это круто!
С самого начала для нас было крайне важно оставаться здесь, с нашей публикой. Спасибо, что вы в нас верите, это даёт силы и уверенность в том, что с такой поддержкой мы можем и должны двигаться дальше.
Будут новые треки, альбомы и, конечно, концерты. Не так быстро, как нам всем бы этого хотелось, но мы в процессе и процесс необратим!»
Напомним, что 4 апреля, когда Нуки объявила об уходе из группы, «Слот» назвали это «новостью катастрофического характера» и написали:
«Относительно продолжения или не продолжения истории СЛОТ мы будем советоваться с вами через какое-то время. Здесь сразу спасибо за понимание».
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