«Слот» продолжит существование без Нуки

С самого начала для нас было крайне важно оставаться здесь, с нашей публикой. Спасибо, что вы в нас верите, это даёт силы и уверенность в том, что с такой поддержкой мы можем и должны двигаться дальше.

Будут новые треки, альбомы и, конечно, концерты. Не так быстро, как нам всем бы этого хотелось, но мы в процессе и процесс необратим!»