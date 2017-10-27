«Слот» выпустил концертный DVD

«Во многом этот концерт для нас был таким же сюрпризом, как и для зрителей. Тогда проявило желание поучаствовать в нем такое объединение, как «Хоррор-шоу» ( всякие страшные клоуны, разрисованные девчонки-куклы с зашитыми глазами… ну, в общем, всякая прикольная нечисть). Мы отдали им на растерзание несколько своих треков, пять или шесть, во время которых они проводили свои перформансы. За всеми этими перформансами, клоунами, прибамбасами и примочками я практически не помню, чтобы я как-то обращала внимание на присутствие съемочной группы. Единственное неудобство, ну или даже не неудобство, а необычность происходящего… Я помню, это было во время исполнения «Кругов на воде». Тогда на сцене появились знаменитые качели, на которых я должна была восседать и раскачиваться достаточно высоко. И тут у меня все немножко поплыло, я потерялась в пространстве и времени, и было достаточно неудобно петь. Острые были ощущения», - рассказала НСН Нуки.



Слот

Группа «Слот» уже опубликовала в интернете одну из песен с нового DVD #REDLIVE. Полную запись концерта можно заказать на сайте команды.