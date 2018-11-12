«Слот» выпустил «Кукушку»

Сегодняшний день - это мясорубка из новостной ленты, витающей в воздухе агрессии и полного неадеквата, - говориться в описании сингла. - Новый сингл группы «Слот» - «Кукушка» вбивает гвоздь в крышку этого повседневного трэша. В этой песне абсолютно новый «СЛОТ», где мёртвые звезды уже упали, а Кенни давно убит.

Игорь «КЭШ» Лобанов (вокал): «Это крик души некоего собирательного образа, который складывается из нашего окружения. Иногда этот персонаж кричит, а местами то, что происходит вокруг него, вызывает дискомфорт, какой-то когнитивный диссонанс и тогда он просто говорит, что не понимает или что не согласен с этим. И это всё убивает в нём патриота, т.к. он не видит целостный образ своей страны, той страны, за которую он был бы готов отдать всё. Он снова теряет покой, самообладание и начинает рефлексировать и орать! При этом точные адресаты его криков ему не известны. Он понимает, что это сложная, комплексная и, как водится, в России, неведомая х***.»