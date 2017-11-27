«Нуки» выпустила «Исключения»

Релиз доступен для прослушивания и загрузки на всех медиа-витринах.

В первые же дни после выхода пластинка вышла в Топ-5 на iTunes и возглавила хит-парад релизов на Googlе.Play.

«Этот альбом обращен к каждому человеку, как к исключению из правил. К каждому, как к отдельно взятой личности. Не абстрактной массе людей, которые стремятся возложить ответственность за все, что происходит с ними на окружающий мир, государство, время и прочее. А к человеку и вопросу о важности его присутствия в собственной жизни. Безусловно, это все мои личные впечатления, но я надеюсь, что для кого-то этот альбом станет инструментом для собственных вдохновений и результатов», - рассказывает о релизе Дария Ставрович.

Концертная презентация альбома «Исключения» в Москве пройдёт 17 декабря в клубе «Театръ».

В программу большого московского шоу войдут треки с новой пластинки, несколько кавер-версий мировых хитов, и, конечно, давно полюбившиеся публике композиции с предыдущих релизов.