Metallica признала победителем своего конкурса группу «Слот»

В апреле группа Metallica объявила конкурс каверов. Участникам предстояло выбрать трек с альбома «Reload». На каждую композицию, согласно графику, была выделена неделя. По итогу выбирался победитель каждой конкурсной недели. И вот Metallica опубликовала пост в соцсетях, в котором объявила победителя конкурса каверов - альтернативную группу «Слот» из России. И выложили видео с их кавером на песню «Carpe Diem Baby».

«Я, конечно, фанат Metallica, но скорее до альбома «Load». В 1991-м, в Тушино, я полностью потерял голос на концерте Metallica, и AC\DC мне уже были не интересны. Здесь нам удалось приблизить трек как раз к моему любимому периоду, и в таком виде он мне прямо зашёл. Особенно ценно, что это просто творческая оценка, нашей работы от отцов тяжёлой музыки, без поправок на геометки и информационный шум. Это говорит о том, что музыка по-прежнему может объединять людей. И отдельное спасибо за совместный пост!», - говорит Игорь «Кэш» Лобанов, основатель и вокалист группы.

Бас-гитарист группы «Слот» Никита Муравьев дополняет историю:

«Я вырос на песнях из «Black Album», «Load» и «Reload». В тот период Metallica мне казались максимально стильными ребятами, которые играют интересную музыку. Нам надо было выбрать трек с альбома «Reload» так что, я сразу обратил внимание коллег на «Carpe Diem Baby» по мне, незаслуженно забытое произведение».