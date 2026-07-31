Ариана Гранде выпустила «злобный» альбом «Petal»

Ариана Гранде возвращается с новым студийным альбомом Petal, продолжением Eternal Sunshine. Исполнительными продюсерами и соавторами альбома выступили Гранде и Илья Салманзаде (ILYA), воссоединив её с создателем хита "Problem".

Гранде описывает Petal как "нечто, полное жизни, прорастающее сквозь трещины чего-то холодного, жёсткого и сложного". Певица призналась, что эта пластинка стала для неё настоящим выходом из зоны комфорта.



Ariana Grande

«Это очень экспериментальный альбом, совсем не похожий на всё, что я делала раньше. Я писала его в состоянии, в котором обычно не творю: это искренняя, нефильтрованная злость, которую, думаю, мы все иногда испытываем. Обычно я слишком застенчива, чтобы показывать эту сторону себя. В этот раз я не стала так сильно себя фильтровать. Обычно я много переписываю тексты, чтобы сделать их мягче и менее прямолинейными, но теперь решила оставить всё как есть», - призналась Ариана.

Звезда размышляет о своей личной жизни, и не стесняется рассказывать о том, как у нее дела после расставания с Итаном Слейтером. Ариана и её коллега по фильму «Злая ведьма» Итан Слейтер встречались три года после знакомства на съёмках, но расстались в начале этого года, а в июне появились сообщения о разрыве отношений.



Ариана и её коллега по фильму «Злая ведьма» Итан Слейтер

В откровенных текстах песен Ариана раскрывает подробности своих романтических отношений, рассуждает о том, как «трава стала зеленее» после их расставания, и как ее интимные выходки могут «довести до слез взрослого мужчину».

Певица делится своими секретами из спальни, подробно рассказывая о том, как она заставила своего бывшего парня, имя которого не называется, умолять о большем после того, как подарила ему лучший секс в его жизни.

В шестом треке «Big Feelings» она говорит: «Такая сладкая киска, что у него слеза скатилась по щеке», а затем добавляет: «Этот секс вот-вот заставит взрослого мужчину плакать / Нет нужды срываться / Оставь все в моей голове».

В девятом треке «Like I Do» она говорит: «Никто не трахает тебя так, как я / Я вдохновляю твою девушку / Я знаю, что мой мозг подбрасывает тебе идеи / Я постоянно у тебя в мыслях / Да, ты все еще наблюдаешь со стороны / Да, ты все еще первый в очереди».

Затем она, кажется, начинает обсуждать, насколько улучшилась её сексуальная жизнь после расставания, подробно описывая ситуацию как «трава всегда зеленее на другой стороне».

В десятом треке, «Never Get Over Me», она поет: «Трава стала намного зеленее / С тех пор, как я была под тобой / Я стараюсь, чтобы каждая секунда, мм, действительно имела значение».

Однако дело не только в сексе: звезда также подробно рассказывает о своей любви к бывшему и о своей грусти после расставания. Пятый трек «Oh Well» добавляет эмоционально откровенный слой: «Это ужасно, потому что я люблю тебя по-настоящему (По-настоящему, по-настоящему) / И я хочу верить, что любовь, которой я никогда не получала, настоящая / Поэтому я нахожу её в тебе / Но не волнуйся, потому что песни о расставании будут продолжать появляться».

В песнях певица прямо не называет Итана по имени, и, по сути, в песнях могут описываться другие отношения.