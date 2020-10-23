Ariana Grande выбрала Positions президента США

Режиссер клипа Дейв Мейерс отправил певицу работать президентом в Белый дом, где она изящно изгибается над рабочим столом, тыкает пальчиком, раздавая указания министрам, и эффектно ходит в каблуках по коридорам. Впрочем, и на кухню готовить лепешки она тоже заходит, - но ее кулинарные способности куда менее эффектны, чем позы.

Идея клипа явно пошла от текста песни «Смена позиций для тебя: готовлю на кухне, а я в спальне я как на Олимпийских играх, прыгаю через обручи», - только смену позиции режиссер трактует как смену сферы деятельности.



Ariana Grande

"Positions" — главный сингл предстоящего студийного альбома Арианы Гранде (шестого по счету). В начале месяца исполнительница уточнила, что он выйдет в октябре. Других деталей о проекте пока не сообщается.