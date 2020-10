Ариана Гранде выпустила альбом «Positions» с The Weeknd

В записи «Positions» приняли участие The Weeknd (“off the table”), Doja Cat (“motive”) и Ty Dolla Sign (“safety net”), а соавтором песни «obvious» выступил фронтмен OneRepublic Райан Теддер. Кстати, с The Weeknd Гранде работала и раньше: в 2014 году музыканты выпустили совместный сингл «Love Me Harder», добравшийся до седьмой строчки Billboard Hot 100.

Всего в альбом вошли 14 треков. Ранее певица выпустила клип на заглавный трек «positions», в котором она играет президента США.

«Все эти демоны помогли мне взглянуть на дерьмо по-другому. Так что не печалься обо мне», - поет Ариана в первом же треке «shut up».



Ariana Grande

О записи нового альбома стало известно еще 19 апреля 2020 года. В мае Ариана сообщила, что уже записала песню с Doja Cat. Однако в том же интервью Гранде заявила, что не будет выпускать альбом во время изоляции от пандемии COVID-19. Тем не менее, 23 октября 2020 года она подтвердила через свой аккаунт в Twitter, что альбом выйдет 30 октября и разместила обложку.

Релиз вышел на лейбле Republic Records.