Неожиданный уход Джоша Фриза из Foo Fighters, возможно, и расстроил его, но он не стал камнем преткновения в его карьере: барабанщик не притворяется, он собирается вернуться в Nine Inch Nails, чей нынешний барабанщик Илан Рубин теперь будет играть с Foo Fighters.



Илан Рубин

Это не планировалось как обмен, но так получилось — и в такие времена каждая группа может пожелать, чтобы ее хронометристы работали как можно лучше.

Группа Foo Fighters назвала Рубина своим новым барабанщиком, сообщают многочисленные СМИ. Рубин, давний гастрольный барабанщик Nine Inch Nails, был включён вместе с группой в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году.

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В 2023 году Фриз сменил основателя группы, барабанщика Тейлора Хокинса, но в мае его попросили уйти из-за творческих разногласий, которые не были озвучены. Фриз сказал, что он «шокирован и разочарован», но сказать, что он был в гневе, было бы неверно, поскольку он желал своим кумирам всего наилучшего.

И прошло совсем немного времени, прежде чем Фриз нашел, где ему играть дальше.

Ранее Фриз играл с Nine Inch Nails в живом туре с 2005 по 2008 год, но отошёл от дел, когда стал отцом, чтобы сосредоточиться на семье. Nine Inch Nails подтвердили в среду, что Фриз, Трент Резнор и Аттикус Росс снова вместе. Кстати, именно Рубин заменил Фриза в 2009 году. Поскольку теперь кажется, что у этих групп каждый день проходит одинаково, он сделает это снова — но на этот раз с Дэйвом Гролом и его коллегами из Fighters.

Обе группы готовятся к крупным турам, так как NIN начинает тур Peel It Back в следующем месяце, а Foo Fighters проведут всю свою жизнь в дороге, начиная с октября.