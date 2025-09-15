Foo Fighters дали первый концерт с новым барабанщиком

Группа подарила 900 счастливчикам возможность посетить концерт-сюрприз в театре Фремонт в Сан-Луис-Обиспо, Калифорния. Это было их первое выступление с 2024 года.

Бывший музыкант Nine Inch Nails Рубин обменялся группами с Джошем Фризом из Foos.



Иэн Рубин

Рубин был официально приведён к присяге на концерте фронтменом группы Дэйвом Гролом, который обратился к публике:

«Все уже сказали, и наконец-то у меня появилась возможность сказать: дамы и господа, поприветствуйте самого крутого ублюдка, Илана Рубина, который играет на барабанах в Foo Fighters. Это официально».

Группа отыграла сет из 25 песен, включая Exhausted и Have It All, которые не исполнялись вживую с 2014 и 2015 годов соответственно.

Фриз, который был барабанщиком в Nine Inch Nails с 2005 по 2008 год, пока его не сменил Рубин, ранее подтвердил, что он вернулся в группу, возглавляемую Трентом Резнором.

Он написал в социальных сетях:

«Вернуться в тур с Трентом и командой и помогать им делать то, что у них получается лучше всего, вечер за вечером — это то, чего я невероятно воодушевлен. Снова стать частью этой энергии — это потрясающе. Если у вас будет возможность посетить одно из этих шоу в течение следующих шести недель, обещаю, они будут совершенно незабываемыми. Надеюсь увидеть вас там».

Фриз занял место Foos после смерти в 2022 году их давнего барабанщика Тейлора Хокинса.

Тем временем Грол и компания недавно подразнили фанатов своим возвращением в студию. Группа, чей последний студийный альбом But Here We Are вышел в 2023 году и стал их первым альбомом без Хокинса, обратилась в социальные сети с призывом к своим поклонникам «собраться» и попросила их подписаться на рассылку, чтобы получать «информацию, которую вы не захотите пропустить».

Они написали:

«Foo Fighters, сбор!!! Убедитесь, что вы подписаны на нашу рассылку, чтобы получать информацию, которую вы не захотите пропустить... просто говорю...»