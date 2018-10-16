Дейв Грол подарил маленькому фанату свою гитару

Запись произошедшего опубликована на YouTube. Узнав, что мальчик знает, как сыграть на гитаре несколько песен группы Metallica, Грол отдал ему свой инструмент, и вместе они исполнили композицию Enter Sandman. Результат приятно удивил и фронтмена рок-группы, и аудиторию.

Когда Кольер уходил со сцены с подаренной ему гитарой, Грол пошутил ему вслед, что если увидит инструмент на онлайн-аукционе, найдет его. Однако, пишет Entertainment Weekly, через несколько дней один из местных телеканалов побывал у семьи мальчика в гостях, его застали музицирующим на гитаре Грола.

По словам мамы Кольера, она купила ему первую гитару два года назад, и с тех пор он практикуется каждый день.

Газета.ru