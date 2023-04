Foo Fighters анонсировали новый альбом первой песней «Rescued»

Трек «Rescued» войдет в одиннадцатый альбом группы Дэйва Грола «But Here We Are», релиз которого запланирован на 2 июня. Кто исполнил барабанные партии на альбоме, а также кто заменит Хокинса на грядущих концертах группы, не объявлено.

В заявлении на официальном сайте группы новая пластинка названа «брутально честным и эмоционально откровенным ответом» на всё, что группа пережила за последний год, «свидетельством исцеляющей силы музыки, дружбы и семьи».



Foo Fighters

Всего на «But Here We Are» войдет 10 песен.

1. Rescued

2. Under You

3. Hearing Voices

4. But Here We Are

5. The Glass

6. Nothing At All

7. Show Me How

8. Beyond Me

9. The Teacher

10. Rest