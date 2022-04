Итоги Grammy-2022: триумф Джона Батисте и Оливии Родриго

Изначально церемония должна была состояться 31 января, но ее перенесли из-за коронавируса. Впервые со времен пандемии премия прошла в полноценном формате. Церемонию «Грэмми» вёл американский стендап-комик Тревор Ноа, а триумфаторами вечера стали Джон Батиста и Оливия Родриго.

Одним из главных триумфаторов вечера стал джазовый музыкант Джон Батисте: он получил главную награду «Альбом года» за свою пластинку «We Are», а также еще четыре премии, включая «лучший саундтрек» мультфильма «Душа» вместе с Трентом Резнором и Аттикусом Россом. Джон получил за вечер пять наград и стал первым темнокожим артистом за последние 14 лет, который получил «Альбом года».



Jon Batiste

Лучшим новым исполнителем стала 19-летняя Оливия Родриго, получившая также «Грэмми» за лучшее поп-исполнение «Drivers License» и поп-вокальный альбом «Sour», обойдя свою главную конкурентку Билли Айлиш. Билли Айлиш проиграла во всех шести номинациях «Грэмми», в которых была представлена. За лучший традиционный поп-альбом были отмечены Леди Гага и Тони Беннетт с их «Love For Sale».



Olivia Rodrigo

«Грэмми» за лучший саундтрек получил также сериал «Ход королевы». А лучшим музыкальным фильмом стала документальная лента «Summer of Soul».

Проект Silk Sonic Бруно Марса и Андерсона Пака открывал церемонию, а затем еще трижды поднимался на сцену за призами, в том числе за лучшую запись и песню года «Leave the Door Open». Музыканты выиграли во всех четырех номинациях, в которых были представлены, включая «Запись года».



SZA и Doja Cat

За лучшее выступление дуэта награду забрал сингл «Kiss Me More» Doja Cat и SZA (Doja Cat была номинирована на восемь наград, но получила только одну), за лучшее рок-выступление – «Making a Fire» Foo Fighters. Группа также получила призы в номинации лучшая рок-песня «Waiting on a War» и лучший рок-альбом «Medicine at Midnight». На церемонии был исполнен специальный номер – трибьют их покойному барабанщику Тейлору Хокинсу, в котором приняли участие Билли Айлиш и Finneas, в футболке с портретом Тейлора Хокинса. Lil Nas X не получил ни одной Grammy во всех пяти номинациях, на которые претендовал.

Tyler, the Creator получил награду за лучший рэп-альбом «Call Me If You Get Lost». Канье Уэст, которого не пригласили на шоу из-за его скандалов в соцсетях, выиграл две награды: его совместный трек с Jay-Z «Jail» стал «Лучшей рэп-песней». Bad Bunny - за лучший альбом в стиле урбан «El Último Tour Del Mundo», Rüfüs Du Sol - за лучшую танцевальную/электронную запись «Alive», Крис Стэплтон - за лучшее сольное кантри-исполнение песни «You Should Should Should Leave» и лучший кантри-альбом «Starting Over».

Во время шоу певицы Дуа Липа и Megan Thee Stallion (не без помощи Донателлы Версаче, поскольку обе девушки были в Versace) повторили культовую сцену с MTV VMA 1998, когда Уитни Хьюстон с Мэрайя Кэрри вышли на сцену в одинаковых образах и сорвали подолы с платьев.

К-pop группа BTS устроила на сцене грандиозное шоу, но так и не получила заветную статуэтку за лучшее выступление. Фанаты корейского бойз-бенда обвиняют организаторов «Грэмми» в том, что они из года в год приглашают BTS на церемонию ради рейтингов и зрительского ажиотажа, но оставляют без наград.

Без наград остался и Джастин Бибер. Артист исполнил во время церемонии «Грэмми-2022» свой хит Peaches.

Легендарная Джони Митчелл была удостоена «Грэмми» за лучший исторический альбом «Joni Mitchell Archives, Vol. 1: The Early Years (1963-1967)», а покойный Чик Кориа - двух наград: за лучшее импровизированное джазовое соло, а также лучший латиноамериканский джазовый альбом «Mirror Mirror» с Элиан Элиас и Чучо Вальдесом. Продюсером года стал Джек Антонофф.

Полный список победителей «Грэмми-2022»:

«Альбом года»: We Are Джона Батисты;

«Песня года» и «Запись года«»»: Silk Sonic «Leave The Door Open»;

«Лучший новый артист»: Оливия Родриго;

«Лучшее сольное поп-исполнение»: Olivia Rodrigo – drivers license;

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: Doja Cat и SZA — «Kiss Me More»

«Лучший традиционный вокальный поп-альбом»: Tony Bennett & Lady Gaga – Love For Sale;





«Лучший вокальный поп-альбом»: Olivia Rodrigo – Sour;

«Лучшая танцевальная/электронная запись»: Rufus Du Sol – Alive;

«Лучший танцевальный/электронный альбом»: Black Coffee – Subconsciously;

«Лучшее рок-исполнение»: Foo Fighters – Making A Fire;

«Лучшая рок-песня»: Foo Fighters – Waiting On A War;

«Лучший рок-альбом»: Foo Fighters – Medicine At Midnight;

«Лучший альтернативный альбом»: St. Vincent – Daddy’s Home;

«Лучшее R&B-исполнение»: Silk Sonic – Leave The Door Open, Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings;

«Лучшее традиционное R&B-исполнение»: H.E.R. – Fight For You;

«Лучшая R&B-песня»: Silk Sonic – Leave The Door Open;

«Лучший R&B-альбом»: Jazmine Sullivan – Heaux Tales;

«Лучший урбан-альбом»: Bad Bunny – El Ultimo Tour Del Mundo;

«Лучшее рэп-исполнение»: Baby Keem feat. Kendrick Lamar – Family Ties;

«Лучшее исполнение мелодичного рэпа»: Kanye West feat. The Weeknd & Lil Baby – Hurricane;

«Лучшая рэп-песня»: Kanye West feat. Jay-Z – Jail;

«Лучший рэп-альбом»: Tyler, The Creator – Call Me If You Get Lost;

«Лучший латинский поп-альбом»: Alex Cuba – Mendo;

«Лучший иммерсивный аудиоальбом»: Alicia Keys – Alicia;

«Лучший альбом, являющийся компиляционным саундтреком для визуальных медиа»: Andra Day – The United States Vs. Billie Holiday;

«Лучший саундтрек для визуальных медиа»: Jon Batiste, Trent Reznor & Atticus Ross – Soul, Carlos Rafael Rivera – The Queen’s Gambit;

«Лучший музыкальный фильм»: Summer Of Soul.