Grammy объявила три новых номинации

Главный исполнительный директор академии Харви Мейсон отметил, что добавленные категории помогут оценить более широкий круг артистов, сообщает Rolling Stone.

«Эти изменения отражают наше стремление активно прислушиваться к музыкальному сообществу, точно представлять разнообразный спектр актуальных жанров и оставаться в русле постоянно меняющегося музыкального ландшафта», - говорит Харви Мейсон, главный исполнительный директор Национальной академии искусства и науки звукозаписи США.

Сообщается, что в номинации «Лучшее исполнение африканской музыки» будут подчеркиваться «региональные мелодические, гармонические и ритмические традиции» Африки, включая такие жанры, как афробит, афро-поп, ганский дрилл и другие.

«Лучшая данс-поп-запись» сфокусируется на «танцевальной музыке, которая сопровождается поп-аранжировкой». При этом в категорию не будут включаться танцевальные ремиксы ранее выпущенных треков.

В номинации «Лучший альтернативный джазовый альбом» отметят проекты, которые представляют собой «гибридные форматы, смешивающие джаз с другими жанрами».

Премия «Грэмми» во всех трех категориях будет вручаться уже в следующем году.