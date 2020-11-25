The Weeknd обвинил Грэмми в коррумпированности

Действительно, в этом году на премии «Грэмми» ни в одной номинации не было The Weeknd. При этом певец выпустил успешный альбом “After Hours”, а песня Blinding Lights лидировала в чартах. На днях певец получил сразу три награды от American Music Awards 2020 - как лучший артист, лучший альбом и лучшая песня в жанре соул/r'n'b .

«Grammy остается коррумпированной. Вы должны мне, моим поклонникам и прозрачности индустрии», — написал The Weeknd в Twitter.



The Weeknd

Певец отметил, что процесс выбора кандидатов на премии является секретным. Кроме того, публично не раскрываются личности людей в комитетах, которые выбирают номинантов.

«Мы понимаем, что The Weeknd разочарован тем, что не был номинирован. Я был удивлен и могу понять, что он чувствует. Его музыка в этом году была превосходной, а его вклад в музыкальное сообщество и мир в целом достоин всеобщего восхищения», — заявил президент «Грэмми» Харви Мэйсон-младший.

Он добавил, что с каждым годом номинаций становится меньше, чем достойных артистов. Ситуацию с исполнителем сразу же связали с его выступлением на Суперкубке. Но президент «Грэмми» заверил, что это не имеет отношения к делу.

Ранее сообщалось, что руководство премии поставило певцу ультиматум: отказаться от выступления на Супербоуле 8 февраля ради концерта на церемонии вручения «Грэмми», которая состоится 1 февраля. The Weeknd якобы сделал выбор в пользу спортивного мероприятия, из-за чего его лишили всех номинаций на Grammy.