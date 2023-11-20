Тейлор Свифт против Дрейка: итоги Billboard Music Awards 2023

Свифт была представлена в 20 номинациях, выиграть ей удалось ровно в половине из них — в десяти категориях. Причем «Лучшим артистом» певица стала уже в третий раз: ранее она побеждала в 2013 и 2015 годах. Певицу также признали лучшей исполнительницей среди женщин, лучшей кантри-певицей, самым успешным артистом в чартах Billboard Global 200 и Billboard Global (Excl. U.S.), топовым музыкантом на радио, лучшим автором песен, исполнителем с лучшими песенными продажами и автором самого продаваемого трека – «Anti-Hero». В общей сложности у Тейлор Свифт 39 наград Billboard Music Awards – это самый высокий показатель в истории премии. Певица делит первое место с Дрейком, также побеждавшим 39 раз. К слову, именно Дрейк стал артистом года на прошлой церемонии, всего он брал этот титул в 2017, 2019 и 2022 годах.

«Ну, это нереально… Я обращаюсь к фанатам. Ничего из этого не произошло бы без вас… Я вас очень люблю», — сказала Свифт в комментарии для Billboard.

Артистка поблагодарила поклонников за активное прослушивание ее музыки, интерес к концертному фильму и поддержку в туре.

С Billboard Music Awards 2023 Дрейк тоже не ушел с пустыми руками. Его признали лучшим рэпером, лучшим рэп-исполнителем среди мужчин и лучшим концертным рэп-артистом, а также автором лучшего рэп-альбома и рэп-песни – «Her Loss» и «Rich Flex» соответственно.



Drake vs. Taylor Swift

Среди хип-хоп-исполнительниц победу присудили Ники Минаж, а в R&B-номинациях выиграли Викенд и SZA – их назвали лучшим певцом и певицей соответственно, а SZA – еще и лучшим R&B-артистом в общей категории.

Бейонсе отметили как лучшего концертного R&B-музыканта, лучшего танцевального/электронного артиста и автора лучшего танцевального электронного альбома – имеется в виду пластинка «Renaissance» (2022).

Три статуэтки отдали Майли Сайрус: песня «Flowers» стала лучшим радиохитом и лучшим треком в чартах Billboard Global 200 и Top Billboard Global (Excl. U.S.).

Не забыли и про корейских музыкантов. Молодая группа NewJeans выиграла в номинации «Топовый k-pop-артист в мире», Blackpink стали лучшими концертными k-pop-исполнителями, «5-Star» Stray Kids – лучшим k-pop-альбомом.

Лучшей рок-группой оказались Arctic Monkeys, Coldplay назвали лучшим концертным рок-коллективом, а лучшим рок-альбомом – «American Heartbreak» кантри-певца Зака Брайана.

Интересно, что лидером по числу побед тоже стал кантри-музыкант – Морган Уоллен. Он выиграл сразу в 11 номинациях, включая «Лучший альбом в чарте Billboard 200» – «One Thing at a Time» (2023).