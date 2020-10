Триумфаторами Billboard Music Awards 2020 стали Post Malone и Билли Айлиш

Несмотря на отсутствие публики в зале из-за пандемии коронавируса, на сцене царил драйв. Красочное шоу устроили многие знаменитости, в том числе Джон Ледженд, Алиша Киз, Люк Комбс и другие.

Американский певец Остин Пост, более известный, как Post Malone, стал триумфатором Billboard Music Awards 2020. Он был номинирован на премию в 15 категориях и стал лауреатом в девяти из них, в том числе как "Артист года".



Billie Eilish

Певица Билли Айлиш стала лауреатом в номинациях "Открытие года", "Лучшая певица" и "Лучший альбом Billboard 200". Речь о пластинке "When we all fall asleep, where do we go?". В начале года она получила премию "Грэмми" как "Лучший альбом года". В результате сборник стал четвертым альбомом за последние десять лет, у которого есть обе награды. Ранее подобного результата смогли добиться Адель ("21" и "25") и Тейлор Свифт ("1989").

"Лучшим христианским исполнителем" назвали Лорен Дейгл. 4 статуэтки получил Канье Уэст, в том числе как лучший госпел-артист, госпел-альбом и госпе-песня. Статуэтки также получили: Люк Комбс ("Лучший кантри-исполнитель"), Халид (4 победы, в том числе "Лучший R&B-исполнитель"), Lizzo ("Самый продаваемый артист") и другие.

Певица Doja Сat, претендовавшая на награду "Лучший R&B-исполнитель", хоть и не стала лауреатом, зато устроила эффектное шоу в стиле 1920-х годов. В рыжем парике и сверкающем боди она исполнила песню "Roxie" из мюзикла "Чикаго", а затем перешла к своим хитам: со сцены Dolby Theater прозвучали "Say So" и "Like that".

Пуэрториканского певца Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окасио), который получил награды в номинациях "Лучший латиноамериканский исполнитель" и "Лучший латиноамериканский альбом", пришла поддержать "королева реггетона" Ivy Queen.

Джон Ледженд посвятил выступление жене Крисси Тайген и их не рожденному ребенку (в начале октября стало известно, что у Тайген случился выкидыш). Аккомпанируя себе на рояле обладатель премий "Грэмми" и "Оскар" исполнил песню "Never break".

"Мы искренне сочувствуем вам обоим в это очень трудное время. Я благодарна вам, что вы продолжаете делиться своим талантом", — поддержала Ледженда ведущая церемонии Келли Кларксон.

Тронула сердца зрителей и Sia. На церемонии она представила свою новую песню "Courage to change". Одетая в объемное розовое платье и кудрявый парик, украшенных гигантским бантом, она обратилась ко всем со словами: "Ты не одинок, я обещаю. Вместе мы можем сделать все". Таким образом Sia напомнила, что мир все еще продолжает бороться с пандемией коронавируса и расслабляться еще рано.

Церемонию завершил зажигательный номер участниц из группы En Vogue, которые так отпраздновали 30-летие коллектива. Вокалистки вышли на сцену в черных костюмах и блестящих аксессуарах на голове, чтобы исполнить хит "Free your mind".

Полный список победителей Billboard Music Awards 2020