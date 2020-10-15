Триумфаторами Billboard Music Awards 2020 стали Post Malone и Билли Айлиш

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В театре Dolby Theater в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards 2020.

Несмотря на отсутствие публики в зале из-за пандемии коронавируса, на сцене царил драйв. Красочное шоу устроили многие знаменитости, в том числе Джон Ледженд, Алиша Киз, Люк Комбс и другие.

Американский певец Остин Пост, более известный, как Post Malone, стал триумфатором Billboard Music Awards 2020. Он был номинирован на премию в 15 категориях и стал лауреатом в девяти из них, в том числе как "Артист года".

Billie Eilish
Billie Eilish

Певица Билли Айлиш стала лауреатом в номинациях "Открытие года", "Лучшая певица" и "Лучший альбом Billboard 200". Речь о пластинке "When we all fall asleep, where do we go?". В начале года она получила премию "Грэмми" как "Лучший альбом года". В результате сборник стал четвертым альбомом за последние десять лет, у которого есть обе награды. Ранее подобного результата смогли добиться Адель ("21" и "25") и Тейлор Свифт ("1989").

"Лучшим христианским исполнителем" назвали Лорен Дейгл. 4 статуэтки получил Канье Уэст, в том числе как лучший госпел-артист, госпел-альбом и госпе-песня. Статуэтки также получили: Люк Комбс ("Лучший кантри-исполнитель"), Халид (4 победы, в том числе "Лучший R&B-исполнитель"), Lizzo ("Самый продаваемый артист") и другие.

Певица Doja Сat, претендовавшая на награду "Лучший R&B-исполнитель", хоть и не стала лауреатом, зато устроила эффектное шоу в стиле 1920-х годов. В рыжем парике и сверкающем боди она исполнила песню "Roxie" из мюзикла "Чикаго", а затем перешла к своим хитам: со сцены Dolby Theater прозвучали "Say So" и "Like that".

Пуэрториканского певца Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окасио), который получил награды в номинациях "Лучший латиноамериканский исполнитель" и "Лучший латиноамериканский альбом", пришла поддержать "королева реггетона" Ivy Queen.

Джон Ледженд посвятил выступление жене Крисси Тайген и их не рожденному ребенку (в начале октября стало известно, что у Тайген случился выкидыш). Аккомпанируя себе на рояле обладатель премий "Грэмми" и "Оскар" исполнил песню "Never break".

"Мы искренне сочувствуем вам обоим в это очень трудное время. Я благодарна вам, что вы продолжаете делиться своим талантом", — поддержала Ледженда ведущая церемонии Келли Кларксон.

Тронула сердца зрителей и Sia. На церемонии она представила свою новую песню "Courage to change". Одетая в объемное розовое платье и кудрявый парик, украшенных гигантским бантом, она обратилась ко всем со словами: "Ты не одинок, я обещаю. Вместе мы можем сделать все". Таким образом Sia напомнила, что мир все еще продолжает бороться с пандемией коронавируса и расслабляться еще рано.

Церемонию завершил зажигательный номер участниц из группы En Vogue, которые так отпраздновали 30-летие коллектива. Вокалистки вышли на сцену в черных костюмах и блестящих аксессуарах на голове, чтобы исполнить хит "Free your mind".

Полный список победителей Billboard Music Awards 2020

  • Лучший артист: Post Malone
  • Лучший новый артист: Billie Eilish
  • Особые достижения в чартах: Harry Styles
  • Лучший исполнитель: Post Malone
  • Лучшая исполнительница: Billie Eilish
  • Лучший дуэт или группа: Jonas Brothers
  • Самый успешный артист в альбомном чарте Billboard 200: Post Malone
  • Самый успешный артист в песенном чарте Hot 100: Post Malone
  • Самый успешный артист в стриминговом чарте: Post Malone
  • Самый успешный артист в чарте продаж песен: Lizzo
  • Самый успешный артист в радио-чарте: Jonas Brothers
  • Самый популярный артист в социальных сетях: BTS
  • Самые кассовые концертный тур: P!nk
  • Лучший R&B-артист: Khalid
  • Лучший R&B-исполнитель: Khalid
  • Лучшая R&B-исполнительница: Summer Walker
  • Лучший R&B-тур: Khalid
  • Лучший рэп-артист: Post Malone
  • Лучший рэп-исполнитель: Post Malone
  • Лучшая рэп-исполнительница: Cardi B
  • Лучший рэп-тур: Post Malone
  • Лучший кантри-артист: Luke Combs
  • Лучший кантри-исполнитель: Luke Combs
  • Лучший кантри-исполнительница: Maren Morris
  • Лучший кантри-дуэт или группа: Dan + Shay
  • Лучший кантри-тур: George Strait
  • Лучший рок-артист: Panic! At The Disco
  • Лучший рок-тур: Elton John
  • Лучший латиноамериканский артист: Bad Bunny
  • Лучший танцевальный/электронный артист: The Chainsmokers
  • Лучший исполнитель христианской музыки: Lauren Daigle
  • Лучший госпел-артист: Kanye West
  • Лучший альбом в чарте Billboard 200: Billie Eilish “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”
  • Лучший саундтрек: “Frozen II”
  • Лучший R&B-альбом: Khalid “Free Spirit”
  • Лучший рэп-альбом: Post Malone “Hollywood’s Bleeding”
  • Лучший кантри-альбом: Luke Combs “What You See Is What You Get”
  • Лучший рок-альбом: Tool “Fear Inoculum”
  • Лучший латиноамериканский альбом: J Balvin & Bad Bunny “Oasis”
  • Лучший танцевальный/электронный альбом: Marshmello “Marshmello: Fortnite Extended Set”
  • Лучший христианский альбом: Kanye West “Jesus is King”
  • Лучший госпел-альбом: Kanye West “Jesus is King”
  • Самая успешная песня в чарте Hot 100: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”
  • Самая успешная песня на стриминговых сервисах: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”
  • Самая продаваемая песня: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”
  • Самая успешная песня на радио: Jonas Brothers “Sucker”
  • Самая успешная коллаборация: Shawn Mendes&Camila Cabello “Señorita”
  • Самая успешная R&B-песня: Khalid “Talk”
  • Самая успешная рэп-песня: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”
  • Самая успешная кантри-песня: Dan + Shay with Justin Bieber “10,000 Hours”
  • Самая успешная рок-песня: Panic! At The Disco “Hey Look Ma, I Made It”
  • Самая успешная латиноамериканская песня: Daddy Yankee ft. Snow “Con Calma”
  • Самая успешная танцевальная/электронная песня: Ellie Goulding x Diplo ft. Swae Lee “Close To Me”
  • Самая успешная христианская песня: For King & Country “God Only Knows”
  • Самая успешная госпел-песня: Kanye West “Follow God”

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