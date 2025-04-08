Дидюля показал «Невероятное музыкальное путешествие»

В зале аншлаг, потрясающего качества звук и весьма эффектные световые инсталляции. После лирического интро Дидюля начал с хита «Шар» с пронзительным саксофоном и интимной, наполненной светом гитары. Затем еще один хит «Русская» со свистульками в духе «Ивана Купалы» и изящной драматичной гитарой.



Интро

Надо сказать, что у Дидюли на сцене около 7-8 гитар, он меняет их по мере надобности, и использовал, кажется, все. Для полноты картины скажу, что у басиста гитар минимум три, а сколько духовых использует Валерий Складанный — сосчитать и вовсе невозможно, - от сакса до гудков и даже волынки. Музыка такая музыка.



Дидюля

Нельзя сказать, что после расставания с женой-певицей у Дидюли совсем уж нет вокала. Он активно использует вокальные (равно как и иные) плейбеки. Например, в «Дороге в Багдад» или Arabika ему очевидно понадобился мужской ориентальный вокал, и он тут есть на подложке. Вообще плейбеков много, и я понимаю, зачем они все, - для плотности и раскаченности звука. И вся эта стена звука обрушивается за зрителей, сидящих в мягких комфортных креслах, заставляя мотать головами и даже подпевать гитаре виртуоза. А часто ли такое встречаешь на концертах гитаристов?



Дидюля

Какие-то композиции мне опознать не удалось, возможно, это премьеры. А возможно, что это композиции из альбома 2025 года Seasons, о появлении которого ни сам Дидюля, ни его выпускающий лейбл ПМИ вообще не сочли нужным проинформировать музыкальные СМИ. Так что я узнал о его существовании только после концерта, а наши читатели не узнали вовсе. Поскольку у Дидюли микрофона не было в помине, свои премьеры он никак не анонсировал. Но своей гитарой он владеет так, что не нужно слов. Она поет, страдает, струится, распадается на молекулы и снова восстает из пепла. Лазерные лучи бьют зеленым светом как мечи, а затем тоже распадаются, сходятся и расходятся, блекнут и набирают силу, подчеркивая эстетику артиста.



Дидюля

Череда хитов продолжилась композициями «Путь домой», «Пещерный город Инкерман» и давшем название программе треке «Голос сфер» из альбома 2004 года «Легенда». Он совсем нехитовый, но как будто отражает внутреннее состояние артиста сегодня, - с потусторонними космическими звуками, лайтовым тенор-саксофоном и нью-эйджевыми гитарными зарисовками. Мощная ритм-секция, конечно, собирает ее в слушабельное состояние, - но это то, что называют «для души».



Дидюля

Танцуют на сцене дети из студии Аллы Духовой «Тодес», и ее взрослый состав.

И снова хиты: «Полет на Меркурий» (из зала крики «Браво!»), Legend. А дальше началось то, чего очень хотелось. Дидюля сыграл «Танго добрых ветров» из альбома «2021», где в полной мере показал себя как отменного акустического гитариста в стилистике танго. Чего мне очень не хватало в рецензии на его прошлый летний концерт в парке Горького. И зрители оценили! И «Город Великого княжества» - тоже сюда же. Дидюля — великолепный гитарист, чего почему-то часто стесняется. Он делает акценты на аффектированную мелодическую линию, но в этот раз гармонично показал себя и в обычной гитарной работе обычного виртуоза. Вот почему я называю этот концерт одним из самых совершенных.

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Дидюля и струнный квартет Moon Eclipse

«Ярмарка», Wolf Hunting с яркими восточными красками, как любит Дидюля, - это было неизбежно и предсказуемо. Большой артист всегда знает, что ждет от него публика, - и дает ей это.



Дидюля и Шоу Артемия Воробьева

А на бисы случилось всякое. В дуэтной «Утро на Лох-Несс» вышел Оркестр волынщиков Москвы, который с прошлого года называется Шоу Артемия Воробьева, что и есть чистая правда. В том смысле, что волынщиков явно поубавилось, зато шоу точно есть, и оно яркое. В «Шапито» с тем же ароматом Востока главным шоураннером стал барабанщик Рустем Бари с кахоном по центру сцены. А когда он вдобавок начал предлагать барабанные рисунки залу, чтобы тот «постучал» аплодисментами, - это было невероятно музыкально. А на «Кофе утром» в ориентальном звуке зазвучал будто целый оркестр, хотя это всего лишь группа Дидюли с подложкой. Невероятно.

Завершил победоносный концерт Дидюля «Фламенко», на сцену вышли все музыканты. Внушительно. И шоу Артемия Воробьева, и «Тодес», и команда «Эхо улиц», и струнный квартет Moon Eclipse.



Валерий Складанный и Дидюля

Давайте скажу про свои впечатления. Музыку в этом пейзаже делает прежде всего Валерий Складанный — на нем и главные мелодические партии, и все аранжировки. До тех пор, пока это устраивает Валерия Дидюлю, - этот плодотворный союз будет работать и приносить новую чудесную музыку. Потому что Дидюля тут всегда на первом плане. Если им удастся не рассориться, - нас ждет еще немало выдающихся композиций.



Дидюля и шоу «Тодес»

А сам концерт снимали на множество камер, так что скоро можно будет увидеть его на видеохостингах.



Дидюля

Гуру КЕН

Фото: Юлия РАСКОВА