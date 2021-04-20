Дидюля выпустил новый альбом «2021»

В новый альбом вошли 12 инструментальных треков, включая две версии вокального трека «Еду-доеду». Альбом доступен как на цифровых площадках, так и на CD. На пластинке, помимо гитары Валерия Дидюли, звучит струнный квартет, а также такие экзотические инструменты, как ханг и дудки-курицы. Во многих композициях используется 18-струнная гитара.
«Альбом называется незамысловато «2021», но емко, содержательно по идее. У меня удивительные ощущения, которые предваряли эту музыку. Это и непростой 2020 год, и, надеюсь, яркий 2021 год. Все это отобразилось в музыке. Двенадцать композиций, двенадцать разных историй», - рассказал Валерий на онлайн-концерте накануне.
Московская презентация «2021» состоится в Crocus City Hall 20 апреля. После этого в апреле-мае начинается российский тур, который охватит Самару, Тольятти, Оренбург и другие города.
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