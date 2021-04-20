Дидюля выпустил новый альбом «2021»

Цель конкурса - активизировать музыкантов-инструменталистов, дать им возможность проявить свои таланты. Музыкальный стиль может быть абсолютно любой. К участию приглашаются как профессиональные музыканты, так и любители из любой точки мира.





Авторы лучших каверов получат призы, главный приз - $5000. Позже планируется выпуск диска с лучшими каверами и организация большого концерта, на котором Валерий Дидюля выступит на одной сцене с лучшими кавер-музыкантами.

