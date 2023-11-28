ДиДюЛя, Сергей Сиротин — Galatea

«Первое музыкальное», 2023.

Жанр: world-music, этника.

Вообще-то Дидюля судил еще конкурс ремиксов на музыкальном портале PromoDJ на сингл сингл «Around The World» в 2016 году. Но казалось, что расслабленная электронная музыка проекта Golden Light Orchestra и энергичная живая гитара Валерия Дидюли — совсем разные вселенные. Все изменилось в 2021 году, когда Дидюля приехал к проживающему на Кипре Сергею Сиротину, и проникся местным колоритом.

А что мы получили из местного колорита? Кипрская музыка не так богата на яркие мелодии или сногсшибательные гармонии, как турецкая, например. Кипр — солнечный остров, тут все на максимальном расслабоне. Банки то работают, то не работают, в зависимости от погоды. При этом есть мощная фольклорная база с распевными песнями и конкретным инструментарием. Да та же базуки, к примеру.

Турист Дидюля максимально проникся этой атмосферой, и сочинил пару псевдо-кипрских мелодий, а Сергей Сиротин это аранжировал в привычном ему ключе. И нет, это не хиты. «Sea Caves» что в полной, что в радио-версии, или заглавная «Galatea» - просто зарисовки. Без претензий. Музыканты просто показали, что могут играть и так. Если в кино будут снимать Кипр, - это может пригодиться для саундтрека. И не более.



Дидюля и Сергей Сиротин

Я вижу проблему в том, что музыканты жутко боятся переходить грань. Кипрская мифология и история — невероятная часть мировой истории, более того, она немаловажная. Значимая. Но музыканты зацикливаются лишь на внешней оболочке. Они не хотят делать ее историю всемирной. В результате получается локальный сборник стилизаций кипрской музыки, но многим ли он нужен? А вот то, что там ходил Александр Македонский, была Клеопатра, воевал английский король Ричард I Львиное Сердце, потом венецианцы и османцы, английская колония, во Второй мировой они воевали в интересах оккупантов-англичан, а те их «кинули». Сейчас остров вообще разделен на две части, турецкую и греческую. Невероятно интересная история! Слышим ли мы это в альбоме? Нет.

Думаю, что это проходной альбом. В нем нет драмы, нет эмоций. Лишь поверхностная этнитизация. Очень обидно. Когда нет чувств, нет музыки. Забудьте о нем сразу после прослушивания. Я чувствую себя обманутым.

Гуру КЕН