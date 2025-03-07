Дидюля зажег мирскую свечу

«Мирская свеча» - первый сингл с нового лонгплея гитариста и композитора Дидюли.

«Мирская свеча», он же Петров день, - народно-христианский праздник, в народном календаре, отмечаемый 12 июля. В православном церковном календаре этот день посвящается памяти сразу двух апостолов - Петра и Павла. Другие названия праздника: «Петры-Павлы», «Петрово говение», «Петрок». Раньше существовал обычай на Петров день ставить «общую» мирскую свечу, чтобы рыба ловилась. Заядлый рыбак обязательно отправится на реку в Петров день, свято веря, что лов будет как никогда удачен.

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Дидюля

«Мирская свеча» — целая история, которую Дидюля рассказывает с помощью своей музыки. В композиции переплетается восточная мелодика и элементы фольклора, создавая неповторимую атмосферу. Сингл позволяет каждому слушателю вспомнить о важности светлых моментов в жизни, о любви, дружбе и о том, как важно сберегать тепло в сердцах друг друга.