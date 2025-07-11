Сергей Лазарев выпустил альбом «Мы и Есть Любовь»

Лид-сингл пластинки — трек «Тут или Там», вышел в июне и мгновенно завирусился в социальных сетях, задав новый танцевальный тренд. Сейчас песня насчитывает уже несколько тысяч пользовательских Reels.

«Мы и Есть Любовь» — 9 энергичных композиций с глубокими размышлениями о том, что такое любовь. В звучании нового альбома артист миксует мечтательные мелодии и танцевальные ритмы, используя элементы абсолютно разных жанров: бодрый дэнс-поп, завораживающий синти-поп, футуристичный хаус, ностальгический поп 90-х и даже фанк.



Сергей Лазарев

Лирический герой пластинки пройдет все этапы исцеления: от руин в сердце («Руины (После тебя)»), через эйфорию начала новых отношений («Тону в твоих глазах») прямо к возрождению веры в любовь на всю жизнь («Мы и Есть Любовь»). Один из треков музыкант посвятил чувству, которое стоит особняком и не требует никаких условий — любви к своим детям («Голубоглазая (Дочке)»).

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«Этот альбом в меру лёгкий, в меру беззаботный, в меру наивный, в меру задумчивый, в меру динамичный. Этот альбом хочется слушать громко, в наушниках, гуляя по городу или катаясь на машине по ночному мегаполису. Сравнивать первую часть (вышла почти 3 месяца назад и называлась «Счастливые тоже плачут», была медленной и лирической) и вторую — бессмысленно: они — противоположности, но они — звенья одной цепи. Важно понимать: и то, и то — Я. Песни либо сразу попадут в ваше настроение сейчас, либо это случится позже. Лично я в восторге от второй части альбома и заслушал все песни до дыр. Теперь ваш черёд! Хочу сказать спасибо моему дорогому другу и партнёру по выходу этих двух частей альбома — звукорежиссёру и саунд-продюсеру Андрею Коноплёву. За эти 1,5 года работы и 18 записанных нами песен. Иногда нам хочется поубивать друг друга в процессе работы, но потом, когда мы видим результаты, чарты, ваши эмоции — мы понимаем, что всё не зря! Спасибо тебе, Андрей, за запись, сведение, продакшн и твоё включение! Спасибо моим дорогим и любимым авторам за ваш талант красиво писать музыкальные истории: Анатолий Алексеев, Тимур Ёлчин, Олег Влади, Роман Кенга, Хаджебиек Фарида», - написал артист в соцсетях.

Осенью Сергей Лазарев презентует свежую концертную программу «Шоумен». В октябре он представит ее на концертах во время продолжительного тура по стране. Первые шоу гастролей пройдут 11 и 12 октября в петербургском Ледовом Дворце, а 17 и 18 октября артист выступит на сцене Live Arena в Москве.