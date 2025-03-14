Сергей Лазарев сокрушен: «Если бы я мог...»

Герой песни фантазирует, что он «мальчишкой влюблен в тебя по уши», в отсутствии подлинных чувств.

«Если бы я мог...» - первый сингл с будущего альбома Сергея Лазарева, который станет одиннадцатым в его дискографии. Автором песни стала Ева Власова.

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Сергей Лазарев

Для нового альбома записано 17 песен. Лонгплей будет разделён на две части. Первая часть альбома лиричная, эмоциональная и грустная, в то время как вторая — более динамичная и позитивная. Обе части получат разные названия. Релиз первой части намечен на конец марта 2025 года, а второй — на начало лета.