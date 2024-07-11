Сергей Лазарев оживил свою восковую куклу в клипе «Самообман»

Премьера сингла «Самообман» состоялась в июне этого года. Клип режиссера Константина Черепкова показывает, что восковую фигуру певца и некой девушки в старинных нарядах устанавливают в роскошном дворце усадьбы Кусково, на эту выставку зачем-то приходит множество людей. А когда музей закрывается на ночь, «экспонаты» оживают и сбегают из дворца. Сергей и его спутница переодеваются обычную одежду, гуляют по улицам и катаются на карусели, но утром смотрительница не досчитывается одной восковой фигуры...

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«Это наша 20-я совместная работа с режиссером Константином Черепковым, - рассказал Лазарев в соцсетях в день премьеры. - Как всегда, у нас с Костей не просто бездумные клипы, а красивые истории со смыслом. Я хочу сказать огромное спасибо моей партнерше по клипу Виолетте Федоровой за прекрасную совместную работу. И большое спасибо всей команде, которая работала над этим видеороликом».



Сергей Лазарев