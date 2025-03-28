Сергей Лазарев грустит в альбоме «Счастливые тоже плачут»

В альбом вошло 9 песен. Сергей Лазарев называют пластинку «самым грустным альбомом» в своей дискографии.

«9 проникновенных композиций о чувствах, будто сошедших с кадров кинофильма. Это истории о любви, способной преображать мир и соединять сердца, даже если их разлучила судьба. Очень особенный, не похожий ни на один… 1,5 года работы огромной команды, и вот выпускаю его жить в ваших сердцах. Этот альбом особенный. И да, все кто его слушали, умывались слезами», - написал Сергей Лазарев в соцсетях.

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Сергей Лазарев

Артист поделился, что запись альбома велась около полутора лет в перерывах между концертами тура «Я не боюсь». В начале работа планировалась в стиле мелодичного поп-рока, но по мере создания появились и танцевальные треки. Эти композиции пришлись музыканту по вкусу, однако он не захотел смешивать их с лирическим материалом. В итоге возникла идея разделить альбом на две части: медленную, эмоциональную и грустную, а также быструю, динамичную и позитивную. Обе части пластинки получат разные названия. Релиз первой части состоялся 28 марта, а вторая выйдет в начале лета.