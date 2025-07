King Crimson записывает альбом спустя 22 года

Вокалист и гитарист легенд прогрессивного рока Якко Якшик рассказал, что он, Роберт Фрипп, Мел Коллинз, Тони Левин, Пэт Мастелотто, Гэвин Харрисон и Джереми Стейси вернулись в студию и постепенно работают над своей первой студийной работой с момента выхода альбома 2003 года The Power to Believe.

Эта новость станет сюрпризом для поклонников, поскольку предполагалось, что группа завершила свое последнее турне в 2021 году.



Роберт Фрипп

Соучредитель группы Иэн Макдональд скончался в феврале 2022 года, а автор песен, поэт-песенник и клавишник Питер Синфилд умер в декабре 2024 года. Группу постигла еще одна смерть: в феврале этого года скончался бывший перкуссионист Джейми Мьюир.

В интервью журналу Goldmine Magazine Якшик сказал:

«Это было потрясающее дело, и в каком-то смысле часть этого все еще продолжается. Прямо сейчас мы работаем над студийным альбомом King Crimson».

На вопрос о том, когда фильм выйдет, он ответил:

«Когда он выйдет, в каком формате и как — это уже выходит за рамки моей компетенции. Но да, мы делали это по частям, а потом пару месяцев назад руководство спросило: „Можно?“ Так что да. Я записывал это, рассчитывая, что когда-нибудь это выйдет в каком-то формате. Но кто знает, когда?»

Проект будет включать в себя студийные записи концертных релизов, а также «некоторые другие отрывки».

Якшик также намекнул на выход своего и Фриппа альбома The Scarcity Of Miracles.

Он добавил: «Кроме того, есть альбом, который я записал с Робертом до того, как присоединился к Crimson, под названием The Scarcity Of Miracles. Есть его версия, которая скоро выйдет с кучей дополнительных материалов».

Фрипп — самый долгоиграющий участник группы — ранее настаивал на том, что King Crimson прекратит свое существование, когда он решит уйти на пенсию.

79-летний гитарист — единственный участник группы, который играл во всех составах прогрессивного рока с момента ее образования в конце 1960-х годов и по сей день.

Выступая на пресс-дне, где BANG Showbiz анонсировал концерты в честь 50-летнего юбилея King Crimson в 2019 году, музыканту задали вопрос: «Может ли King Crimson быть King Crimson без Роберта Фриппа?»

На что Фрипп ответил по существу: «Нет».

Следующий вопрос был: «И когда вы перестанете выступать, это будет означать конец King Crimson как группы?»

На что Фрипп ответил прямо: «Да».

В 2022 году Левин выразил сомнение в возможности воссоединения, заявив Metrograph: «У меня сложилось впечатление, что Роберт [Фрипп] сказал мне, что всё кончено. Может быть, King Crimson в будущем как-то с ним поговорит и возродится, неизвестно с каким составом?»