На альбоме Тони Левина сыграют Роберт Фрипп и Майк Портной

Новый альбом, седьмой сольный альбом Левина, исследует фирменный инструмент Левина и его музыкальную жизнь через множество стилей, включая прогрессив, джаз, трэш, классику и даже элементы барбершоп-квартета.

«У меня были пьесы в духе прог-рока, а также пьесы, основанные на басе, — говорит Левин, — и где-то в середине записи я принял трудное решение выбросить проговые вещи — ну, не выбросить их совсем, а сохранить для другого альбома — и чем больше я сосредотачивался, тем больше я выбирал такие пьесы, которые, на мой взгляд, имели чувство единства, поскольку они были о басе. Не песни с пением о басе, но каждая песня основана либо на басовом риффе, либо на басовой технике, к которой я затем привлек несколько отличных ритм-секций для игры».

В альбоме Bringing It Down To The Bass приняли участие многие известные гости, включая Роберта Фриппа, который подарил один из своих отличительных звуковых ландшафтов мрачному альбому Floating In Dark Waters, барабанщиков Майка Портного, Пэта Мастелотто, Стива Гэдда и Джерри Маротту, клавишников Ларри Фаста, Гэри Хасбенда и брата Левина Пита, гитаристов Эрлака Силик и Дэвида Торна и многих других.

«Когда-то, когда мы много гастролировали с King Crimson, в этом столетии было несколько туров, где Роберт играл зацикленный звуковой ландшафт, который он создавал перед шоу, и публика слышала его, когда приходила, — рассказывает Левин о звуковом ландшафте Фриппа. - Он придумывал новый каждый день, может быть, полчаса. Иногда, когда мы были готовы к выходу в 8 — мы всегда начинали в 8 — Роберт говорил: «Тони, выйди и сыграй на басу под мой звуковой ландшафт». Эти звуковые ландшафты часто были атональными, но иногда они были тональными. Мы играли много на сцене, каждый вечер в течение многих лет, и тогда мне пришло в голову, что это будет очень интересная часть на альбоме, просто бас и звуковой ландшафт».

Bringing It Down To The Bass будет доступен на двойном виниле, CD, Blu-ray и в цифровом формате. Blu-ray будет включать Dolby Atmos, DTS-HD 7.1/5.1 миксы и стереозвук высокого разрешения. Поток Apple Music будет доступен в Immersive Audio/Dolby Atmos.

С сентября по декабрь Левин будет гастролировать по США с группой BEAT, а также Эдрианом Белью, барабанщиком Tool Дэнни Кэри и гитаристом Стивом Ваем, исполняя репертуар King Crimson 80-х годов.