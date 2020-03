Британский музыкант ушел из жизни в возрасте 69 лет, сообщает Газета.ru со ссылкой на «Би-би-си».





По словам менеджера, музыкант умер 7 декабря после долгой и упорной борьбы с раком.





Лейк считался одним из отцов-основателей прогрессивного рока. Он известен по таким песням, как «In The Court Of The Crimson King» and «I Believe in Father Christmas».