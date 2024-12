King Crimson выпустил на видео знаменитый концерт 1982 года

Видео, премьера которого состоялась на канале группы на YouTube, содержит широко распространенные пиратские кадры, первоначально транслировавшиеся в немецком телешоу Rochaus Dem Alabamahalle, сериале, в котором участвовали гастролирующие группы того времени.

Концерт в Алабамахолле стал последним шоу тура Beat группы King Crimson, организованного в ознаменование выпуска одноименного альбома того года, и в нем приняли участие участники группы в составе 80-х годов: Роберт Фрипп на гитаре, Билл Бруфорд на барабанах, Адриан Белью на вокале и гитаре, а также Тони Левин на стике Чепмена, бас-гитаре и вокале.

Несмотря на то, что и на YouTube, и на сайте DGM заявлялось, что отснятый материал включает «полное шоу» из Мюнхена, похоже, это не так. Видео длится чуть более 40 минут, но не включает четыре песни, сыгранные в тот вечер: Thela Hun Ginjeet, Frame By Frame, Elephant Talk и заключительная Larks' Tongues in Aspic, Part Two. Полный комплект был выпущен на CD под названием Live in Munich, 1982 King Crimson Collectors' Club в 2006 году и появился на стримингах в 2012 году.

Концертные записи также были включены в роскошную коллекцию King Crimson On (and Off) The Road (Part 2: The Middle), выпущенную в 2016 году.



King Crimson 1982

Адриан Белью и Тони Левин недавно вернулись к эпохе Beat и только что завершили тур по США с группой с таким же названием, где Стив Вай играл партии Роберта Фриппа, а барабанщик Tool Дэнни Кэри исполнял партии Бруфорда.

«Это были одни из самых особенных концертов, которые я когда-либо видел, — говорит Белью. - Чистая радость. Так что сейчас горько-сладко заканчивать, но тем не менее прекрасно. Это не последний мой пост обо всем, что касается Beat, поэтому я оставлю вас с этим: моя глубочайшая благодарность за то, что вы сделали Beat историческим успехом».