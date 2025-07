Роджер Уотерс показал Is This the Life We Really Want? из нового фильма

Новый клип взят из предстоящего фильма Уотерса This Is Not A Drill - Live From Prague The Movie, который выйдет в кинотеатрах по всему миру через Trafalgar Releasing и Sony Music Vision, начиная с 23 июля.

Новый фильм, представленный в формате 8K, запечатлел тур Уотерса This Is Not A Drill, заявленный как его «первый прощальный тур», на арене O2 в Чехии 25 мая 2023 года. Тур назван атакой на «корпоративную антиутопию, в которой мы все боремся за выживание, и посвящен нашим братьям и сестрам по всему миру, которые ведут экзистенциальную битву за душу человечества».



Roger Waters

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



В фильме прозвучат 20 классических песен Pink Floyd и сольных песен Уотерса, в том числе: Us & Them, Comfortably Numb, Wish You Were Here, а также совершенно новая песня The Bar.

Сопровождающая музыка будет выпущена лейблом Legacy Recordings, каталожным подразделением Sony Music Entertainment, 1 августа, а само выступление будет представлено в виде набора из 4 виниловых пластинок, Blu-ray, набора из 2 компакт-дисков, на DVD и в цифровом формате.

Билеты на фильм «This Is Not A Drill - Live From Prague The Movie» поступят в продажу с 12 июня.