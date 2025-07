В Лос-Анджелесе зверски убита музыкальный супервайзер шоу American Idol с мужем

Сообщается, что Кей и Делука, которым по 70 лет, были найдены мёртвыми в разных комнатах своего дома с явными огнестрельными ранениями. В сообщениях говорится, что власти обнаружили тела во время проверки благополучия семьи в понедельник.



Робин и Том

Полиция проникла в дом Кей, разбив окно, после того как обнаружила кровь у входа. Четырьмя днями ранее полиция уже была вызвана в тот же дом для проверки сообщений о неопознанном подозреваемом, которого видели соседи, пытающимся проникнуть в дом.

Представитель American Idol сказал:

«Мы опустошены известием о кончине Робин и ее дорогого мужа Тома. Робин была неотъемлемой частью семьи Idol с 2009 года и пользовалась искренней любовью и уважением всех, кто с ней общался. Робин навсегда останется в наших сердцах, и мы выражаем глубочайшие соболезнования её семье и друзьям в это трудное время».

Согласно её странице на IMDb, Кей имела опыт работы в различных областях музыкальной индустрии, прежде чем решила стать музыкальным супервайзером. После работы в компании Waylon Jennings в Нэшвилле и перехода на MTM Records в качестве вице-президента по развитию артистов и вещательным медиа, она некоторое время жила в Чикаго, прежде чем переехать в Лос-Анджелес.

Кей также работала в отделе лицензирования кино- и телевещания в MCA-Universal Records и курировала лицензирование музыки в PolyGram Records. В 2000 году она основала собственную компанию SyncroniCity, которая занимается музыкальным надзором за такими шоу, как Idol . Среди других программ, которыми занимается Кей, — Lip Sync Battle, Hollywood Game Night, NAACP Image Awards, The Singing Bee, Miss USA, Miss Universe, American Inventor, Q'Viva, The Dance Scene, Dance Your Ass Off, Your Chance To Dance, Adventures of Power и Crashed.

В мае завершился 23-й сезон шоу «Идола», в котором приняли участие судьи Люк Брайан, Кэрри Андервуд и Лайонел Ричи. Премьера состоялась в 2002 году, шоу продлилось 15 сезонов, а в 2016 году был объявлен перерыв. Шоу возродилось в 2018 году с Брайаном, Ричи и Кэти Перри (которую впоследствии заменила Андервуд) в главных ролях.

Уже произведен арест по делу об убийстве Робин Кей. Представитель полиции Лос-Анджелеса подтвердил, что некий 22-летний Рэймонд Будариан арестован за двойное убийство. Как и жертвы, он проживал в Энсино, пригороде Лос-Анджелеса.

На пресс-конференции, проведённой полицией Лос-Анджелеса во вторник поздно вечером, лейтенант Гай Голан заявил, что, судя по записям с камер видеонаблюдения снаружи дома, подозреваемый перелез через забор у дома Кей и Делуки 10 июля и находился там около 30 минут, прежде чем они его застали. Детектив сообщил, что произошла «ожесточённая борьба», и в домовладельцев «многократно стреляли», но добавил, что записи с камер видеонаблюдения внутри дома нет.