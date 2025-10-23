«Больше 10 миллионов за год»: Джиган оценил доходы от хита «Худи»

В новом выпуске шоу Like FM «Чарт Яндекс Музыки» Джиган удивил цифрами. «Больше 10 миллионов за год точно», – оценил он личные доходы от хита «Худи». Эти слова прозвучали в ответ на прямой вопрос ведущих Виталика Мишуры и цифровой лайки Вспышки. Примечательно, что сам артист называет этот трек нелюбимым, он редко исполняется на корпоративах.



Джиган оценил доходы от хита «Худи»

Особую атмосферу эфиру придало присутствие сына артиста. Джиган взял с собой в студию пятилетнего Давида. В диалоге о творчестве музыкант раскрыл, насколько важную роль в его работе играет семья. На создание многих треков его вдохновила Оксана Самойлова, признался Джиган. В 90% случаев он прислушивается к мнению супруги при отборе материала для релиза. У музыканта насыщенный рабочий график, он успевает выпускать собственное реалити-шоу.



Джиган взял с собой пятилетнего сына Давида

«Поначалу я утомился, а потом пришло озарение, – признался он. – Чем больше работы, тем больше я в ресурсе. То, как я выкладываюсь в спортзале, спроецировал на работу. Паззл собран – и КПД, и здоровый образ жизни, и здоровое питание. Сейчас я в дзене».



Сейчас я в дзене, говорит Джиган

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Во время обсуждения лидеров чарта выяснились интересные подробности о музыкальных предпочтениях в семье Джигана. Младшие Майя и Давид спокойно относятся к музыке, старшая Ариела слушает Kai Angel, 9mice. Лея – и Viper, и Drake. А вот песни Вани Дмитриенко дети Джигана не слушают. При этом сам он высоко оценивает творчество Вани и пророчит ему большое будущее. Одним из самых перспективных артистов Джиган также считает Icegergert.

«Жора – абсолютно ровный пацан. Он очень достойно себя ведет, несмотря на то, сколько всего на него свалилось. Он сейчас номер один в индустрии хип-хопа», – отметил музыкант.

В рубрике «Искра» состоялась встреча Джигана с начинающей певицей Линочкой Ли, пережившей конфликт с продюсером. Выслушав историю коллеги, Джиган дал ей совет.

«Сейчас по саунду все четко, и песня классная, – оценил он новый трек певицы. – Продолжай, пиши треки, снимай видосы, делай больше контента. Я думаю, все получится. Главное – душа и творчество».



Джиган исполнил в эфире новинку «Раз и навсегда»

Его трек «Раз и навсегда» ждал своего часа три года, пока все наконец не сложилось. Джиган исполнил новинку вживую в радиоэфире.