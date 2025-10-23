«Больше 10 миллионов за год»: Джиган оценил доходы от хита «Худи»

В новом выпуске шоу Like FM «Чарт Яндекс Музыки» Джиган удивил цифрами. «Больше 10 миллионов за год точно», – оценил он личные доходы от хита «Худи». Эти слова прозвучали в ответ на прямой вопрос ведущих Виталика Мишуры и цифровой лайки Вспышки. Примечательно, что сам артист называет этот трек нелюбимым, он редко исполняется на корпоративах.
Особую атмосферу эфиру придало присутствие сына артиста. Джиган взял с собой в студию пятилетнего Давида. В диалоге о творчестве музыкант раскрыл, насколько важную роль в его работе играет семья. На создание многих треков его вдохновила Оксана Самойлова, признался Джиган. В 90% случаев он прислушивается к мнению супруги при отборе материала для релиза. У музыканта насыщенный рабочий график, он успевает выпускать собственное реалити-шоу.
«Поначалу я утомился, а потом пришло озарение, – признался он. – Чем больше работы, тем больше я в ресурсе. То, как я выкладываюсь в спортзале, спроецировал на работу. Паззл собран – и КПД, и здоровый образ жизни, и здоровое питание. Сейчас я в дзене».
Во время обсуждения лидеров чарта выяснились интересные подробности о музыкальных предпочтениях в семье Джигана. Младшие Майя и Давид спокойно относятся к музыке, старшая Ариела слушает Kai Angel, 9mice. Лея – и Viper, и Drake. А вот песни Вани Дмитриенко дети Джигана не слушают. При этом сам он высоко оценивает творчество Вани и пророчит ему большое будущее. Одним из самых перспективных артистов Джиган также считает Icegergert.
«Жора – абсолютно ровный пацан. Он очень достойно себя ведет, несмотря на то, сколько всего на него свалилось. Он сейчас номер один в индустрии хип-хопа», – отметил музыкант.
В рубрике «Искра» состоялась встреча Джигана с начинающей певицей Линочкой Ли, пережившей конфликт с продюсером. Выслушав историю коллеги, Джиган дал ей совет.
«Сейчас по саунду все четко, и песня классная, – оценил он новый трек певицы. – Продолжай, пиши треки, снимай видосы, делай больше контента. Я думаю, все получится. Главное – душа и творчество».
Его трек «Раз и навсегда» ждал своего часа три года, пока все наконец не сложилось. Джиган исполнил новинку вживую в радиоэфире.