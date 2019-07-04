Artik&Asti спели с Джиганом и выложили семейные архивы

Трек войдет в новый альбом Джигана “Край рая”, который выйдет 5 июля. Его предзаказ уже открыт.

“Таких не бывает” - песня, которая рассказывает о самом ценном в жизни каждого - семье. О том, как со своими вторыми половинками мы делим и радость, и горе, но при этом именно они для нас - поддержка и опора, самое главное в жизни. Трек - ода всем, кто любит и любим, еще раз доказывающий, что без этого прекрасного чувства все вокруг теряет смысл. Артисты пританцовывают и жестами как бы указывают, что именно это - самое главное.

К слову, этот клип - первая совместная работа Джигана с группой, ранее артист записывал хиты с участниками “Artik&Asti” по отдельности.

В основе клипа лежат очень трогательные кадры из семейных архивов каждого из артистов. Например, Джиган поделился видео, на которых показывает свою семью: любимых дочек и жены, ведь именно они для него - самое главное и ценное в жизни.



Artik&Asti и Джиган

Мы изначально задумывали клип, в котором сможем максимально раскрыть важность семьи в жизни каждого и еще раз напомним, что именно она - все самое ценное у каждого из нас, - говорит Джиган.