Artik&Asti нашли гармонию в песне «Вселенная»

По словам солистки дуэта Севиль Велиевой, эта песня описывает ее душевное состояние.
«Из личных откровений — эта песня описывает моё душевное состояние. Услышав ее — я расплакалась от счастья. Спасибо каждому из вас за вдохновение, спасибо за возможность обнять каждого из вас через эту песню», - рассказала она.
Представляя новый трек, Севиль призвала поклонников дуэта любить, чтобы достичь высшей гармонии.
«В этой песне. В эту осень. В этой жизни. Делайте любовь осязаемой. Обнимайтесь и любите. Пусть это будет высшей гармонией, - написала исполнительница в своих соцсетях. - Пусть сбывается цепочка счастливых совпадений. Так Бог хранит свою анонимность. Пусть ваше сердце и дом переполняется любовью», - написала Севиль.
Авторами трека стали Олеся Лиходед и Анна Герасимик.
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