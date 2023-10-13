Artik&Asti нашли гармонию в песне «Вселенная»

При подведении итогов учитывались данные с декабря 2019 по ноябрь 2020 года. К сожалению, сервис «Яндекс.Музыка» так и не научился экспортировать свои чарты на другие сайты (и по-прежнему не функционирует должным образом раздел новых релизов), но наверняка все эти песни знакомы всем.





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